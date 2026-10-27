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因應少子化衝擊 學者籲改革3稅目
人口紅利消退，衝擊長遠財政穩定。財政部委外研究人口變遷對財政衝擊，學者所提報告建議，可從營所稅、營業稅、遺贈稅等三大稅目優先改革。財政部表示，委外研究僅作為政策參考，稅制改革需通盤考量。
近年因少子女化，人口結構發生改變，財政部委託政治大學研究「稅制調整與人口結構演變影響」，研究結論建議，若財政部要從事稅制改革，優先可朝三稅目研究。
首先是營所稅，研究指出，營所稅近年持續成長，已是政府重要財源，實證分析顯示，營所稅與經濟成長關聯性較高，且相較其他稅目，受人口老化直接影響較小。
研究建議營所稅改革應朝「擴大稅基、降低扭曲」方向進行，而非單純提高稅率，以免增加企業投資成本、扭曲投資決策。其次是營業稅。研究建議可適度調高稅率，而在稅基方面，則應縮減地下經濟、改善逃漏稅。
最後是遺贈稅，研究建議適時檢討稅基與稅率，強化增加財政收入及促進代際財富重分配功能；應持續觀察其財富重分配效果，並兼顧租稅公平與經濟發展。
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