青安2.0逾放問題浮現 財部緊盯

八大公股行庫配合政策承作「青年安心成家購屋優惠貸款」，然而，青安三點○於八月上路，公股行庫面臨ＬＣＲ（流動性覆蓋率）的壓力，因資金吃緊導致房貸排撥時間拖到兩個月以上甚至三個月；此外，青安二點○的逾放問題也浮出檯面，據了解，財政部已要求行庫回報逾放數字，以掌握相關狀況。

財政部日前公布統計，青安三點○九月受理件數三六三二戶、金額三○六點六九億元，較八月減少九七三戶、金額九十億元。

一位公股金融圈人士私下表示，房貸的需求很強，但是行庫面對ＬＣＲ的問題導致錢放不出去，因此即使青安三點○申貸件數很多，行庫有錢去撥貸的金額卻很少，近來大型行庫之間傳出，部分行庫的青安三點○新申請案件排撥，竟然要等兩個月以上，甚至要三個月。

除了資金吃緊，行庫面臨另一個問題是青安二點○的逾放，在過了三年或四年的寬限期後開始出現，而中南部的情況又比雙北市要嚴重。

值得注意的是，青安二點○的貸款上限為一千萬元，超過的部分必須要透過銀行另外的房貸支應，因此一旦青安出現逾放，影響到的不僅青安方案，還包括和這筆青安貸款連結的非青安房貸，因此將導致銀行的整體房貸逾放上升。

對於中南部的青安房貸逾放上升，大型行庫主管指出，多數是央行新一波的選擇性信用管制措施上路前的房貸案，由於當時的房價飆漲，許多房貸戶不但買在價格的高點，而且多向銀行要求三或四年的寬限期，如今寬限期滿，由於市場的成交量萎縮，加上當初的購買價格偏高，導致難以脫手，因此相關逾放個案愈來愈多。