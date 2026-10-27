錢荒救急 銀行向科技大廠調頭寸

金融圈人士透露，為因應資金吃緊狀況，銀行體系已展開搶救「流動性覆蓋率」（ＬＣＲ）大作戰，求援對象從以往的中華郵政轉向滿手現金的台積電等科技大廠，其中為了爭搶台積電數百億元的存款，國銀加碼利率，從四個多月前百分之一點七五跳升到百分之二點一，增加○點三五個百分點，顯見需錢孔急程度。

ＬＣＲ是「國際巴塞爾協定」在金融海嘯後，提出的流動性最低標準，定義是「優質流動性資產」占「未來卅天的放款量」比率不得低於百分之一百；ＬＣＲ降低代表銀行因應短期資金流出的能力減弱，將考驗資金調度能力。金管會最新的統計數據顯示，截至今年八月底，卅七家本國銀行ＬＣＲ平均數為百分之一二○點五七，比去年同期百分之一二八點七九減少八點二二個百分點，但較七月底百分之一一五點五二增加五點○五個百分點。

一位銀行高層指出，台積電滿手現金，很少向銀行借錢，也從未借過聯貸，如今卻成為銀行體系因應ＬＣＲ拉警報的求援對象。據了解，國銀向台積電爭取的存款期間落在半年以上到一年，對於ＬＣＲ的穩定性較有幫助。

除了台積電之外，大型行庫也積極尋找其他有一定現金實力的科技大廠調度存款來救急，但隨著台積電的存款利率已喊到百分之二點一的「行情價」，其他科技大廠的存款利率也水漲船高，如今沒有百分之二以上的水準，幾乎已經沒辦法爭取到科技大廠的存款。

據指出，過往郵政儲金扮演八大公股行庫缺乏存款時的救火隊，但如今郵政儲金也出現資金荒，主因台電和中油兩家國營事業為減輕財務壓力，分別向八大行庫進行合計六千億元的專案貸款，而在行政院與中華郵政公司協調後，透過郵政儲金對行庫轉存款方式，撥款六千億元到八大行庫，行庫把錢融資給台電和中油。不過，這也導致郵政儲金手上沒有多餘的資金，行庫只能找科技大廠救援。