就業成長靠中高齡撐盤 45歲以上年增17.8萬人

台灣就業人口持續增加，成長動能卻集中在特定族群。主計總處最新常住人口統計顯示，9月就業人數達1,220.4萬人，年增6萬人；按年齡觀察，45歲以上就業人口大增17.8萬人，抵銷44歲以下合計減少的11.8萬人，顯示中高齡族群已成為支撐整體就業成長的主要力量。

主計總處今年起按月增編「常住人口」就業失業統計，資料追溯至2024年。不同於傳統以戶籍人口為基礎的調查，常住人口統計涵蓋實際或預期在國內居住六個月以上的本國籍及非本國籍人士，並排除長期居住海外的國人，以更完整呈現國內實際勞動市場情況。

若按既有戶籍人口口徑，9月就業人數為1,164萬人，年增僅1萬人；但改以常住人口觀察，就業人數達1,220.4萬人，年增6萬人。進一步觀察年齡結構，45歲以上就業人數達535.8萬人，年增17.8萬人；相較之下，25至44歲就業人數降至605.8萬人，年減8.8萬人；15至24歲則降至78.8萬人，年減3萬人。

勞動力參與率同樣呈現分化。9月45歲以上勞參率升至46.39%，較去年同月增加0.67個百分點；25至44歲勞參率雖高達90.98%，但較去年同月下降0.24個百分點；15至24歲勞參率則為40.86%，年減0.74個百分點。