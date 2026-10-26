缺工去哪找人？ 15萬非勞動力想就業 高學歷占七成

大缺工時代，還能去哪找人？主計總處最新數據透露端倪。根據最新人力運用調查，25至64歲非勞動力人口中，有15萬人具有就業意願；其中，大專及以上學歷者達11.3萬人，占比逾七成，顯示職場外仍有相當規模的高學歷潛在人力，有意願投入勞動市場。

所謂「非勞動力」，是指因就學、高齡或料理家務等原因，沒有工作、目前也未尋找工作的15歲以上民間人口。由於尚未參與勞動市場，因此不被計入失業人口，即使具有就業意願，也不會反映在失業率之中。

主計總處最新「2026年5月人力運用調查統計」結果顯示，在25至64歲主要工作年齡人口中，非勞動力共273.3萬人，其中15萬人具有就業意願，占5.5%；其餘258.3萬人沒有就業意願，占94.5%。

進一步觀察有就業意願者的人口結構，按教育程度區分，以大專及以上學歷者11.3萬人最多，占約75.3%；高中、高職學歷者2.4萬人，國中及以下者1.4萬人。若按年齡觀察，45至64歲有9.2萬人，占約六成；25至44歲則有5.8萬人，顯示有就業意願的非勞動力，以中高齡及高學歷族群為主。

至於這群人希望從事哪些工作？調查顯示，以「技術人員」占24.58%最多，其次為「事務支援人員」占23.67%，「服務及銷售工作人員」占20.51%。

值得注意的是，這群人並非只是想利用閒暇時間兼差、打零工，而是有相當高的全職工作意願。統計顯示，高達79.15%希望從事全時工作，僅20.85%傾向部分時間工作；其中45至64歲有就業意願者，希望從事全時工作的比率更達80.86%，顯示即使是中高齡族群，也有不少人希望全職投入職場。

至於另外258.3萬名沒有就業意願的非勞動力人口，為什麼不想出來工作？主計總處調查發現，最主要的原因是忙於家務，占35.81%；其次有18.44%認為自己年紀較大或已經退休，另有15.22%表示家中經濟狀況尚可，不需要外出工作。此外，也有人因需要照顧家人，或受到健康不佳、傷病等因素影響，而沒有工作意願。