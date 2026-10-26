高盛上調台灣GDP預期 估12月開始升息

進入AI（人工智慧）時代，民眾使用AI的頻率不僅提高，使用的方式也出現演進，AI正從回答問題的工具，進一步成為替消費者做決定的購物代理人，更催生出「代理人經濟」。當AI開始替消費者做決定，零售業的遊戲規則也發生變化。

2026-10-26 07:01