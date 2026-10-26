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高盛上調台灣GDP預期 估12月開始升息

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高盛報告上調台灣今明兩年的經濟成長展望。路透
高盛報告上調台灣今明兩年的經濟成長展望。路透

高盛報告上調台灣今明兩年的經濟成長展望，並估計央行的貨幣政策將由按兵不動，轉為從今年底開始升息

高盛經濟學家24日發布報告，預測台灣2026年、2027年國內生產毛額（GDP），分別成長11.7%、3.3%，高於先前預測的11.4%和2.9%。

高盛同時認為台灣內需廣泛轉強，預計今年12月將啟動升息周期，今年底與明年底的政策利率預測，分別上調至2.125%、2.375%，高於先前估計的均為2%。

高盛持續看升台幣，原因是經濟成長、經常帳順差龐大、AI熱潮榮景、台幣遭嚴重低估等。

高盛 升息 GDP

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