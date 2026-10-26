台灣今年經濟成長率上看12% 國發會提醒後續三大變因

AI需求持續推升台灣經濟成長動能。國發會彙整國內外主要機構預測顯示，2026年台灣經濟成長率預估介於10.05%至12%，最高與最低預測值相差1.95個百分點，反映各機構對台灣今年經濟表現雖普遍樂觀，但對後續成長力道仍有不同看法。

根據國發會最新發布的《當前經濟情勢》簡報，截至9月底，國內外主要機構對台灣今年經濟成長率的預測，以美國銀行最為樂觀，上看12%，其次為中央銀行預估的11.48%；主計總處及高盛均預估11.05%，亞洲開發銀行（ADB）及花旗均預估11%，匯豐預估10.99%，標普全球則預估10.05%。

國發會主委葉俊顯日前也向媒體表示，台灣今年經濟成長率有機會突破12%；中經院日前公布的最新預測，更將全年經濟成長率上修至12.16%，若如預期，將創下1988年以來新高。

國發會分析，台灣經濟成長主要受惠AI及雲端產業擴大資本支出，伺服器新品與自研晶片陸續量產，帶動出口延續成長態勢，加以部分傳統產業出貨暢旺，進一步挹注外貿動能。

投資方面，國內半導體業者持續增加高階製程及先進封裝產能，配合政府推動AI新十大建設，帶動國內投資成長增溫，成為支撐經濟表現的重要力量。

內需方面，國發會指出，薪資持續成長，加上股市創高帶來的財富效果，有助於挹注民間消費動能，使今年經濟成長不僅仰賴出口，也有投資與消費共同支撐。

不過，國發會提醒，台灣經濟前景仍存在不確定性，包括美伊停戰協議進展、美國關稅政策變化、主要國家貨幣政策動向及財政不確定性等，都可能影響後續台灣經濟表現。