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國經協會理事長呂桔誠率團訪美 攜手亞利桑那州簽署MOU

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國經協會理事長呂桔誠（右）與亞利桑那州商務管理局執行長Sandra Watson（左）簽署合作備忘錄（MOU）。圖／國經協會會提供
國經協會理事長呂桔誠（右）與亞利桑那州商務管理局執行長Sandra Watson（左）簽署合作備忘錄（MOU）。圖／國經協會會提供

中華民國國際經濟合作協會「2026台美經濟合作及商機考察團」由理事長呂桔誠率團於10月20日啟程赴美，展開為期兩周涵蓋亞利桑那州、伊利諾州、威斯康辛州及德州的訪問行程，其中已攜手亞利桑那州簽署MOU

呼應美國推動半導體、人工智慧及先進製造等關鍵產業布局，台美產業合作日益緊密，致力深化台美經濟合作關係的國經協會透過實地交流，與企業、商會及科研機構對接，對此國經協會表示，此行訪團成員涵蓋半導體、人工智慧、資通訊、電子、電力、能源、無人機、化學材料、生醫、金融、法律服務及學研機構等跨領域共33人，展現台灣跨產業合作的多元實力。

國經協會希望透過台美雙方企業及商會交流、科技合作、雙向投資及人才培育，共創雙贏，此次訪美的第一階段成果為10月22日與亞利桑那州商務管理局（Arizona Commerce Authority, ACA）舉行「台美科技合作論壇暨簽署合作備忘錄（MOU）」，由呂桔誠與ACA總裁暨執行長Sandra Watson共同簽署，並邀請我國新設駐鳳凰城辦事處長焦國恩見證。

國經協會表示，MOU將強化雙方夥伴關係，為台灣企業、商會、學研機構與亞利桑那州政府、工商界及科技產業建立緊密交流合作平台，橋接雙邊半導體供應鏈、人工智慧、智慧醫療及先進製造等領域，有效協助台灣企業與當地產業建構可信賴生態系（trusted ecosystem），實現交流成果為具體投資與商業合作。

呂桔誠於論壇中發表演講“Reciprocating the Seed of Innovation: Taiwan’s Strategic Role in the Reindustrialization of America and the Arizona-Taiwan Partnership”，他在演說中指出，美國正積極推動再工業化，台灣企業赴美投資不應被視為產能移轉，而是以台灣長期累積的科技、製造及供應鏈管理能力，提升美國製造業韌性，為台灣企業全球佈局奠定基礎。

呂桔誠也表示，回顧二戰後，美國對台灣經濟、技術、人才培育及安全保障的支持，今日臺灣將優越的產業能力帶回美國，是台美歷史性合作的延續與互惠。他強調，台灣半導體及ICT產業的優勢來自完整供應鏈、人才、研發、製造整合及產業聚落的建構能力。

呂桔誠說，隨著TSMC及供應鏈廠商持續在亞利桑那州布局，未來合作的視野應超越資本投資，邁向建立營運信任、智慧財產保障、人才培育及供應鏈建構；同時將半導體及關聯產業視為攸關經濟發展及國家安全的戰略資源，整合政府、企業、金融、產業公協會及科研人才培育機構等力量，整合建立安全且具韌性的跨太平洋高科技產業生態系。

MOU 亞利桑那州 訪美 理事長 考察 無人機 半導體

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