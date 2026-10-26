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AI需求續旺！法人估10月外銷訂單年增63%、續飆高成長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI需求持續強勁，帶動台灣外銷訂單高速成長。 聯合報系資料照
AI需求持續強勁，帶動台灣外銷訂單高速成長。 聯合報系資料照

AI需求持續強勁，帶動台灣外銷訂單高速成長。9月外銷訂單年增62.4%，優於市場預期，資訊通信及電子產品接單表現亮眼，原物料族群也受惠AI需求外溢。展望10月，法人預估外銷訂單年增率可望達63%，延續強勁成長動能。

法人分析，AI仍是帶動外銷訂單成長的主要動能，其中科技族群以資通訊產品表現最強，原物料族群則受惠AI需求外溢，訂單月增、年增率均呈改善。9月外銷訂單達1,142.1億美元，月增10.9%（經季節調整後月增1.1%）、年增62.4%，優於預估的年增50%，也高於彭博調查預估中位數的61.7%。

主要貨品方面，資訊通信產品9月接單438.8億美元，月增28.3%、年增87.3%，受惠AI、資料中心及雲端產業持續擴張，帶動伺服器、網通產品、手機、筆電及工業電腦等接單成長。

電子產品接單474.2億美元，月增3.6%、年增71%，受惠AI及高效能運算應用加速發展，帶動IC製造、晶片通路、IC設計及記憶體等接單增加。光學器材接單19.7億美元，月減0.1%、年減5.6%，主因面板需求相對保守；不過，半導體訂單續增，帶動光學檢測及量測設備需求，抵銷部分減幅。

值得注意的是，法人預估10月外銷訂單年增63%，維持高速成長，主因AI需求動能未見放緩，且持續向其他產業擴散。

法人 外銷訂單

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