分段採買家具 消費力道不如以往

聯合報／ 記者林海／台北報導

預售屋交屋潮為居家產業帶來久違的商機，但房價仍在高檔，民眾購買家具十分精打細算，即使順利交屋，也未必有充裕預算一次完成裝潢、家具及家電採購，過去入住新屋時整套添購家具的消費模式，正逐漸轉向分階段採買、先求實用再求質感，讓業者迎接商機的同時，也同時面臨消費力道減弱的挑戰。

居家業者表示，對多數民眾而言，買房往往已經花了大部分積蓄，交屋後還有裝潢、家電、稅費及搬家等支出，採購家具自然必須重新分配預算。

業者舉例，民眾過去可能一次購足沙發、床組、餐桌及收納櫃，如今則可能先買床墊、沙發等必要家具，其他用品等入住後再逐步添購；部分民眾甚至選擇簡單裝修，或透過購買現成家具、ＤＩＹ方式減少支出。

業者說，新屋交屋會帶來新增需求，但民眾預算有限，未必能直接轉化為高單價商品的銷售。對詩肯等家具業者而言，在維持產品品質與品牌定位的同時，提供不同價格帶的商品，並提高消費者進店後的成交率，會是這波交屋潮轉化為實際業績的關鍵。

不過，精打細算不代表消費者只追求低價。業者指出，當預算有限，民眾反而更在意商品的耐用度、實用性及售後服務，避免因購買便宜商品而增加後續更換成本，因此除了價格競爭，也必須透過空間規畫、商品搭配及安裝服務，協助消費者在有限預算內完成居家配置。

裝潢 預售屋 家電

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