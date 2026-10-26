預售交屋潮 帶旺居家產業

國內房市今年迎來龐大的預售屋交屋潮，帶動居家產業走出過往幾年的低迷，小宅化、人口結構改變，正在重塑消費者的居家需求，業者看好，新屋帶動一次性消費，老屋、高齡化撐起居家長線商機。

台灣內需、零售市場上，除了餐飲維持一貫的強勁動能外，百貨業者表示，今年家電、居家等業態也成為業績的主要驅動力之一，主要就是因為過去幾年推出的預售屋陸續完工，新屋裝潢、家具添購及居家用品採購需求逐步釋放。

居家業者表示，過去兩年房市交易量大減，市場降溫明顯，而今年的交屋潮爆發，也讓歷經過去消費動能承壓的居家產業迎來復甦契機，業績有極為明顯成長，揮別過去兩年的低谷，業者則各自從家具、居家用品及修繕五金切入，搶攻這波新居商機。

台灣連鎖家具龍頭詩肯指出，隨著預售屋陸續進入交屋階段，自住及首購族添購家具的需求逐漸回流，加上換屋、舊屋翻新等需求支撐，家具市場有望走出過去幾年的低潮，今年前九月營收年增百分之十五點六七，反映新屋交屋及家具消費回溫的市場動能。

家電業者集雅社則說，相較於一般家庭單一家電汰舊換新，新成屋交屋後往往需要一次購足冰箱、洗衣機、空調、電視及廚房家電，採購金額與品項數量均較高，有助帶動高階智慧家電與整戶家電配置需求。

這波交屋潮帶動的商機，並不只限於家具，業者表示，從新屋裝潢、燈具安裝、牆面油漆、收納規畫，到入住後的清潔、修繕與生活用品採購，都為居家零售業創造新的需求。

振宇五金指出，房屋交易增加帶來的效益，主要來自成交、交屋後衍生的居家修繕、設備汰換與生活用品添購需求，包括水龍頭、燈具、插座，以及居家收納、家庭五金等，都是消費者入住新家或整理中古屋時常見的採購品項。

特力屋也說，新屋交屋潮確實是帶動部分業績成長的重要因素之一，但非單一原因。近年來持續推動商品結構優化、居家裝修服務、電商業務發展、社區店展店以及特力屋管家等服務型業務，都是支撐成長的重要因素，未來也不以單一房市循環作為成長基礎。