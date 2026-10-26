風向球 晶片股迎關鍵財報48小時

聯合報／ 編譯廖玉玲／綜合報導
從SK海力士到微軟、Alphabet、三星電子及亞馬遜，將陸續在周三上午到周五凌晨公布上季財報，宣告AI與晶片產業將面臨「關鍵財報四十八小時」。路透
從SK海力士到微軟、Alphabet、三星電子及亞馬遜，將陸續在周三上午到周五凌晨公布上季財報，宣告AI與晶片產業將面臨「關鍵財報四十八小時」。路透

人工智慧（ＡＩ）與晶片產業本周將面臨「關鍵財報四十八小時」，從ＳＫ海力士到微軟、Alphabet（Google母公司）、三星電子及亞馬遜，將陸續在台灣時間周三（廿八日）上午到周五凌晨公布上季財報，市場聚焦這些超大規模雲端業者的資本支出與產能限制，記憶體廠的觀察重點則在擴產規畫等。

ＡＩ與晶片股近來遭遇強勁逆風，費半指數上周五雖反彈，但十月以來累計跌幅將近百分之十五，是那斯達克綜合指數的近五倍，更遠不如道瓊工業指數同期上漲百分之二點六。市場寄望於將公布財報的科技大廠。

ＳＫ海力士預定廿八日上午公布上季完整財報，緊接著不到廿四小時換微軟和Alphabet上場，接著是南韓三星電子將公布財報細節，最後換亞馬遜在卅日凌晨接下最後一棒。

這四十八小時當中還有英特爾「插花」，而在三星公布財報前，美國聯準會（Ｆｅｄ）的利率決策就已出爐；亞馬遜公布財報前，美國的上季國內生產毛額（ＧＤＰ）以及個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數也會出爐。

分析師預期微軟上季營收年增約百分之十六點七到九○六點三億美元左右，成長為連續兩季放緩，ＥＰＳ年增百分之十四至四點七一美元左右，增幅是近兩年來最小。

但投資銀行Jefferies預測，微軟進入二○二七年度（二○二六年七月起）的展望看來不錯，因為雲端事業Azure和Microsoft 365產品成長加速，儘管ＡＩ支出龐大，但利潤似乎展現韌性。彭博分析師認為，微軟營收將持續因ＡＩ需求而加速成長。

科技業大多頭分析師艾夫斯上周五維持對微軟的目標價六一五美元，並稱微軟是他明年五大首選科技股。他還說，微軟、Alphabet和亞馬遜的財報，應能安撫市場人心。

華爾街預測Alphabet上季營收成長百分之廿五，將寫二○二一年來最大增幅，張量處理器（ＴＰＵ）的外部銷售有助支撐雲端部門營收。

至於亞馬遜，Keybank認為其網路服務部門將持續擔綱領頭羊，帶動其他事業成長，但匯率可能影響海外營收。

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