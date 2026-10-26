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券商自營部專業操盤 也難保穩賺

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

擁有專業研究團隊、龐大資訊資源的券商自營部門，操盤績效也不見得比一般散戶穩定。證交所最新統計，國內券商自營部門近三個月獲利宛如坐雲霄飛車，七月虧廿八億元，八月大賺一二六億元，九月獲利又驟降至四十一億元，單月獲利縮水六成七，即使是專業法人，也難以擺脫市場行情波動的影響。

金融圈人士說，券商自營部門擁有專業操盤人員、研究團隊及完整的市場資訊，還能運用各種金融商品避險，但觀察最近三個月的獲利變化，專業操盤不代表一定能夠穩定獲利。

證交所統計，七月台股行情回檔，券商自營業務由六月獲利五十二億元轉為虧損廿八億元，單月損益惡化逾八十億元；八月台股反彈百分之八點九，自營部門迅速翻身大賺，成為推升券商整體獲利的重要動力。

然而，好光景並未延續。九月台股雖然持續上漲百分之三點九三，券商自營業務獲利卻大幅縮水到僅四十一億元，金融圈人士指出，即使大盤上漲，自營部門也不一定能同步賺進更多獲利。

券商主管坦言，券商自營業務除了股票買賣，還包括債券、衍生性金融商品及避險操作，損益受到持有部位、交易策略及證券評價變動影響，因此不能單純以大盤漲跌衡量操盤績效。尤其市場波動加劇時，即使具備專業研究與風險控管能力，也未必能完全避開損失。

值得注意的是，相較自營業務獲利大起大落，券商經紀業務近三個月獲利分別為二○二億、一七九億及一七一億元，在台股成交量維持高檔下，券商今年獲利仍可期待。

金融圈人士指出，在多頭行情中，自營業務如果選對標的，甚至有機會跟主力的經紀業務等量齊觀，但操盤不佳也可能在市場反轉時成為拖累，自營部門的表現，也可以提供一般投資人觀察券商本身的判斷能力。

券商 散戶 證交所

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