降低槓桿！跨業聯徵月底上路 民眾搶信貸末班車

銀行與券商跨業聯徵新制將於十月底上路，據了解，不少民眾或理專最近紛紛趕在月底前完成申辦信用貸款，避免新制上路後，因銀行掌握客戶在券商的借貸情況，過去利用股票資產提高信貸額度的投資人，信貸空間將受到壓縮，因此出現搶搭信貸末班車的現象。

台股大盤指數從年初接近三萬點起漲，一路叩關五萬點，買股票成為全民運動，但市場不時傳出有投資人透過房貸、車貸、信貸、股票融資形成「四貸同堂」現象，引發過度槓桿疑慮。過去銀行與券商的信用資訊未完整互通，金融機構難以全面掌握客戶負債，金管會為強化授信風險控管，責成聯徵中心建立平台，建立跨業信用查詢機制。

目前銀行或券商針對個人，可透過聯徵調閱個人信用紀錄，新制上路後，可擴大至授信額度及借貸餘額等資料，包括證券融資融券、證券業務借貸及不限用途款項借貸等，讓銀行與券商在取得客戶同意後，能更完整掌握借款人的整體負債情況。

大型銀行主管表示，股票資產一直是銀行認列信貸財力的方式之一，即使借款人薪資不高，只要持有一定股票資產，銀行仍可能依照股票市值換算月收入，進一步提高ＤＢＲ（無擔保債務總餘額／平均月收入）廿二倍規範下的無擔保借款額度。

舉例來說，每百萬元股票市值，可換算五千到兩萬元不等的月收入。假設借款人月薪五萬元，另持有百萬元符合條件的股票，銀行認列月收入就可能提高至七萬元，ＤＢＲ廿二倍計算的無擔保債務上限，也從一一○萬元增加至一五四萬元。不過，銀行也會有月薪倍數等上限規定，實際核貸也須依個別授信條件決定。

過去因為銀行無法取得股票質押等資料，但據了解，資訊交換機制上路後，已經質押的股票，銀行評估將拒絕用作信貸財力認列，避免同一筆股票資產重複支持不同貸款。

銀行主管指出，新制上路後，銀行可以進一步查詢客戶在證券商的融資及借貸餘額，再搭配相關資料評估，作為內部核貸的重要參考。

銀行主管說，不少民眾甚至銀行貸款部門，都趕在月底前處理信貸申貸事宜，利用制度尚未調整之前，最大限度活用手中的股票。畢竟對持有大量股票、同時使用證券質借及銀行信貸的客戶而言，新制上路後，銀行可能重新評估其實際負債及資產狀況，新增信貸的核准額度存在變數。

不過，大型行庫高層表示，無論制度如何變化，銀行仍須依授信５Ｐ原則評估個別客戶條件，至於新制上路後，銀行是否會緊縮放款政策，仍要視個案情況而定。