房貸餘額估再創新高！9月底逼近12兆元 建築貸款恐連七降

中央銀行將在28日公布9月全體銀行消費者貸款及建築貸款餘額統計，預估9月底購置住宅貸款餘額仍將再創歷史新高，估將靠向12兆元；而建築貸款餘額恐連七個月下滑，年增率也維持負值，顯示房市雖有自住需求支撐，但建商推案與土地取得態度仍趨保守。

央行統計8月全體銀行消費者貸款為11兆9,464億元，續創歷史新高，單月增加568億元，年增4.58%，年增率創2025年12月以來新高；至於建築貸款餘額降至3兆4,161億元，已連續六個月下滑，創2024年9月以來新低，年增率降至負0.59%，更寫下2016年11月以來低點。

從資金結構觀察，近幾月新增房貸仍以首購及新青安案件為主，自住需求依然是市場主要支撐，顯示房市並非全面降溫，而是呈現需求端相對穩定、供給端主動收縮的局面。

其中，購置住宅貸款餘額持續創高，反映自住買盤及新屋交屋需求仍具一定動能；建築貸款則連續六個月減少，因建商在土地成本偏高、房市盤整及融資審查趨嚴等因素下，開始放慢購地、推案及開工腳步，降低資金槓桿。根據內政部數據，目前全台待售新成屋約11萬戶，高於歷史平均約8萬戶，市場存在約3萬戶的超額庫存。即使不考慮後續新建案陸續完工交屋，現有庫存至少也需要一年左右才能消化；若持續有新供給進入市場，去化時間恐進一步拉長，新屋市場短期內難以快速復甦。

此外，營建業目前呈現明顯景氣分化。營造廠受惠AI及資通訊產業建廠需求強勁，相關工程需求仍維持熱絡；但以住宅市場為主的建商，受到房市盤整及融資條件轉嚴影響，推案策略趨於審慎。