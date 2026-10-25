預測AI需求暢旺 外銷訂單表現亮眼！上季經濟成長率上看 13%

人工智慧（AI）與高效能運算需求持續暢旺，帶動台灣出口、外銷訂單屢創新高，經濟成長動能比預期更加強勁。

主計總處預計30日公布今年第3季經濟成長概估，市場看好第3季GDP成長率有望超越官方原先預估的11.42%，甚至上看13%，全年經濟成長率也有機會挑戰12%大關。

主計總處8月公布最新經濟預測時，已大幅上修全年經濟成長率至11.05%，較5月預測的9.64%增加1.41個百分點，寫下1988年以來、近39年新高。其中，第1季經濟成長率達15.43%，第2季為12.93%，帶動上半年經濟成長率達14.15%；第3季及第4季則分別預估成長11.42%、5.37%。

隨第3季出口表現持續優於預期，各界對全年經濟展望更加樂觀。中經院日前公布最新預測，已將今年經濟成長率大幅上修至12.16%，其中第3季預估達12.73%，高於主計總處原先預測1.31個百分點。

中經院分析，今年經濟成長呈現「內外皆熱」，不僅出口表現暢旺，投資與消費也同步挹注成長動能。AI技術快速發展，帶動全球科技產業投資與相關產品需求擴張，支撐台灣半導體、資通訊產品出口。

台綜院最新電力景氣指數也透露經濟持續擴張的訊號。台綜院預測今年7月、8月及9月經濟成長率分別為12%、12.4%及12.6%，呈逐月攀升走勢；若以三個月成長率簡單平均推算，第3季約達12.33%，同樣高於主計總處原先預估的11.42%。不過，此數字為依月度預測自行試算，並非台綜院正式公布的季度預測。

從實際出口數據觀察，強勁成長已有跡可循。財政部統計，今年9月出口達872.2億美元，寫歷年單月新高，年增60.9%；第3季出口總額達2,449億美元，年增44.6%；累計前九月出口6,615.5億美元，年增46.2%，為經濟成長提供重要支撐。