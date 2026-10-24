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工研院擬工業區建稀土廠 拚2030年50%需求自給自足

中央社／ 中央社

中國為全球最大稀土生產與出口國，並實施出口管制，引發國際關注。工研院院長張培仁表示，工研院內有稀土實驗線，計劃進一步在工業區內建置示範工廠，並於2030年底達到年產500噸規模，台灣50%需求得以自給自足。

日本經濟產業大臣赤澤亮正於10月初演講說，各種稀土與特定產品的製造密切相關，一旦供應受到限制，對產業的影響相當直接。中國管制稀土帶來的衝擊非常大，包括美國在內，世界各國的經濟都受到影響。

英國金融時報日前報導，日本關鍵稀土元素「釔」儲備將耗盡，已請求美國出面敦促中國放寬稀土出口管制。路透社22日報導，台積電正尋求工廠設備中稀土零組件的替代方案，以降低中國政府出口管制干擾先進晶片生產據點運作的風險。台積電對此並無回應。

張培仁接受中央社專訪說，台灣對稀土需求量其實沒有很大，但是稀土很關鍵，沒有它不行。為因應稀土管制的疑慮，經濟部希望能夠發展稀土供應鏈，並擴大生產能力。

張培仁表示，工研院內有稀土實驗線，年產量不大，約5000公斤，部分設備位於中興院區，主要進行稀土分離及做成金屬，部分製成高端磁鐵的設備在六甲院區。

他指出，稀土由於不同元素間的特性都太接近，要分得一清二楚相當困難，且調配方程序非常長，有數百到上千階，需要累積很多經驗。

張培仁透露，目前正在設計示範工廠，希望在2028年底完成建置，並於2030年底前調出配方，並達到年產500噸規模，讓台灣50%需求能夠自給自足。示範工廠需由國科會編列預算。

為加速未來示範工廠移轉廠商，張培仁說，示範工廠會直接在工業區裡面找地蓋。在相關商業模式方面還有待進一步討論，如政府的價格保障機制，給予投資廠商承諾。

稀土 工研院

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