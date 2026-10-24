外食變貴 餐飲漲價潮恐延續到明年

餐飲漲價潮再起，石二鍋、梁社漢等品牌近日宣布漲價，今年以來，包含鬍鬚張、路易莎咖啡、肯德基、必勝客、鼎泰豐以及饗賓集團旗下吃到飽品牌等，皆因成本壓力陸續調漲售價。業者表示，今年沒漲的，明年也有很大可能會漲，換言之，漲價潮將會延續到明年。

今年初以來，總體消費者物價指數（CPI）略有起伏，但外食費增幅不減，已連四個月大於百分之三。主計總處官員坦言，訪談廠商理由，大都與工資、食材及租金等因素有關，漲勢何時停止很難預測。

中央大學經濟系教授吳大任指出，食材價格主要要看運氣，若是颱風、水災少，價格還可壓低，但基本工資、能源、租金都幾乎不可能下降，加上明年基本工資再調漲，餐飲業恐又迎來一波漲價潮。

餐飲業者表示，餐飲業的四大成本，人事、食材、租金及折攤，造成近期漲價主因在食材和人事成本。漢來美食指出，食材成本和人力費用是壓力最大部分，牛、豬、雞、海鮮等大宗食材價格持續在漲，只是，零售比較不明顯，此外，人力費用每年都在調整，這個也是讓經營者很頭大的地方。

對於這一波漲價，有餐飲業者直言，前陣子發生的油品風暴也是「幫凶」，中聯油脂為台灣第二大食用油製造廠，市占率高達百分之卅三，等同市面上三分之一大豆沙拉油供應量瞬間歸零，業者幾乎是「捧著現金也買不到油」。

業者指出，市場用量最大的十八公升營業用沙拉油，從風暴前的每桶約七百至八百元，短短三個多月，一路飆破千元，部分中下游通路與電商甚至被哄抬至一千三百元，短期累積漲幅逼近五成，這讓每天用油量極大的餐飲門店單月成本多出數萬元。

最大的負擔來自於人事成本，明年元旦起，基本月薪正式突破三萬元大關，但市場上人力缺口更大，大家的招聘門檻，至少都是從三萬五千元起跳，王品集團的正職起薪最高調漲一成，火鍋、燒肉品牌的起薪含全勤更拉高至四萬元。

饗賓餐旅推動「兩百萬年薪計畫」，目標價喊出店經理、行政主廚年薪要達兩百萬元，基層年薪也挑戰六十萬元；鼎泰豐最新的招募計畫，基層收銀、服務專員月薪開到約五萬元。

業者直言，大型連鎖集團開到天花板價了，中小型餐廳或個人餐館，根本無力應對，這使得許多今年還在咬牙硬撐的中小型餐飲與平價連鎖店，明年初將被迫漲價。另有業者分析，聖嬰現象與極端氣候持續干擾全球黃豆、玉米等飼料穀物與食用油產量，使得禽畜養殖成本難以實質回檔。食材和人事成本持續看漲，明年漲價潮恐怕還是勢在必行。

但多數業者仍不願鬆口，餐飲龍頭王品表示，透過與供應商長期合約，盡可能保持價格穩定，同時也會考慮對消費者的品質承諾，不輕言漲價；漢來美食也說，目前還沒有漲價訊息。