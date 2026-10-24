台經院調查 製造業景氣樂觀展望收斂

國際原物料與油價因地緣政治風險而居高不下，台經院調查，製造業廠商對未來景氣樂觀程度轉為收斂。台經院景氣預測中心主任孫明德分析鋼鐵、石化等上游業者尚可透過調漲產品報價反映成本，但下游廠商除了必須承擔原物料漲價壓力，還得面對終端需求疲弱，未必能順利將成本轉嫁給消費者，經營壓力相對沉重。

針對製造業景氣發展，孫明德表示，美國啟動升息循環後，隨美元走強、新台幣相對貶值，進口原物料成本也隨之增加，尤其國際油價持續攀升，若再加上匯率因素，恐進一步推高進口物價，加重國內製造業成本負擔及輸入性通膨壓力。

孫明德指出，台灣雖有相關物價平穩機制，可緩和部分能源價格上漲的衝擊，但國際油價漲勢未歇，加上國際戰事持續，未來景氣仍面臨諸多不確定性，使廠商對後市的樂觀程度較上月略為收斂，但整體前景仍可審慎樂觀看待。

台經院昨（23）日公布9月製造業營業氣候測驗點為101.39點，較8月增加0.5點；不過，對未來半年景氣看好比例由8月的27.1%降至24%，看壞比例則由18%升至19.8%，顯示樂觀程度轉為收斂。

台經院指出，地緣政治風險仍高，國際油價及原物料價格居高不下，加上中國大陸新增石化產能陸續投產，使傳統產業面臨供給過剩與終端需求疲弱的雙重壓力。另一方面，AI熱潮推升記憶體及晶片成本，帶動部分消費性電子產品售價上漲，恐進一步壓抑終端消費需求及後續備貨動能。