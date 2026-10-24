快訊

外食變貴！食材、租金、人事成本都漲 餐飲漲價潮恐延續至明年

聽新聞
0:00 / 0:00

台經院調查 製造業景氣樂觀展望收斂

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

國際原物料與油價因地緣政治風險而居高不下，台經院調查，製造業廠商對未來景氣樂觀程度轉為收斂。台經院景氣預測中心主任孫明德分析鋼鐵、石化等上游業者尚可透過調漲產品報價反映成本，但下游廠商除了必須承擔原物料漲價壓力，還得面對終端需求疲弱，未必能順利將成本轉嫁給消費者，經營壓力相對沉重。

針對製造業景氣發展，孫明德表示，美國啟動升息循環後，隨美元走強、新台幣相對貶值，進口原物料成本也隨之增加，尤其國際油價持續攀升，若再加上匯率因素，恐進一步推高進口物價，加重國內製造業成本負擔及輸入性通膨壓力。

孫明德指出，台灣雖有相關物價平穩機制，可緩和部分能源價格上漲的衝擊，但國際油價漲勢未歇，加上國際戰事持續，未來景氣仍面臨諸多不確定性，使廠商對後市的樂觀程度較上月略為收斂，但整體前景仍可審慎樂觀看待。

台經院昨（23）日公布9月製造業營業氣候測驗點為101.39點，較8月增加0.5點；不過，對未來半年景氣看好比例由8月的27.1%降至24%，看壞比例則由18%升至19.8%，顯示樂觀程度轉為收斂。

台經院指出，地緣政治風險仍高，國際油價及原物料價格居高不下，加上中國大陸新增石化產能陸續投產，使傳統產業面臨供給過剩與終端需求疲弱的雙重壓力。另一方面，AI熱潮推升記憶體及晶片成本，帶動部分消費性電子產品售價上漲，恐進一步壓抑終端消費需求及後續備貨動能。

製造業 景氣 油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台經院9月景氣調查出爐 製造業、營建業回升 服務業連三跌

9月景氣動向 台經院：廠商看法與上月持平

集邦：10月下旬面板報價持平

國泰金：股市樂觀指數攀峰

相關新聞

外食變貴 餐飲漲價潮恐延續到明年

餐飲漲價潮再起，石二鍋、梁社漢等品牌近日宣布漲價，今年以來，包含鬍鬚張、路易莎咖啡、肯德基、必勝客、鼎泰豐以及饗賓集團旗下吃到飽品牌等，皆因成本壓力陸續調漲售價。業者表示，今年沒漲的，明年也有很大可能會漲，換言之，漲價潮將會延續到明年。

餐飲壓力 CPI連5月超過通膨警戒線

餐飲、外食價格連年高漲，加上今年二月美伊戰事開打之後，台灣消費者物價指數（ＣＰＩ）已經連續五個月超過通膨警戒線；不只台灣，日本昨日公布的最新數據顯示，中東衝突推升能源成本、加工食品價格持續上漲，日本九月通貨膨脹明顯加速，ＣＰＩ攀升至百分之二點一，顯示台、日民眾都因為餐食費用大增，而相當苦惱。

9月失業率3.3% 終止連三升

畢業季求職潮逐漸退燒，9月失業率回落。主計總處昨（23）日公布9月失業率為3.36%，寫26年來同月最低，並終止連續三個月升勢；經季節調整後失業率為3.33%，則較上月微升0.01個百分點。

AI應用加持 9月工業、製造業生產指數連31紅

AI生產動能持續強勁，經濟部昨（23）日公布9月工業生產指數140.76、製造業生產指數143.31，雙創歷年同月新高，年增率分別達19.17%、20.21%，皆為連31個月正成長。

台經院調查 製造業景氣樂觀展望收斂

國際原物料與油價因地緣政治風險而居高不下，台經院調查，製造業廠商對未來景氣樂觀程度轉為收斂。台經院景氣預測中心主任孫明德分析鋼鐵、石化等上游業者尚可透過調漲產品報價反映成本，但下游廠商除了必須承擔原物料漲價壓力，還得面對終端需求疲弱，未必能順利將成本轉嫁給消費者，經營壓力相對沉重。

零售、餐飲9月營業額 同步攀高

內需消費持續加溫。經濟部昨（23）日公布9月零售業營業額4,301億元、餐飲業894億元，雙雙寫下歷年同月新高，分別年增8.5%及7.8%，皆呈連八紅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。