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外食變貴！食材、租金、人事成本都漲 餐飲漲價潮恐延續至明年

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9月失業率3.3% 終止連三升

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
今年來失業率走勢
今年來失業率走勢

畢業季求職潮逐漸退燒，9月失業率回落。主計總處昨（23）日公布9月失業率為3.36%，寫26年來同月最低，並終止連續三個月升勢；經季節調整後失業率為3.33%，則較上月微升0.01個百分點。

根據主計總處調查，9月失業人數為40.5萬人，較上月減少6,000人，失業率降至3.36%。主計總處指出，這是因為應屆畢業生陸續找到工作，讓初次尋職失業者減少3,000人，對原有工作不滿意而失業者也減少2,000人。

總計9月就業人數為1,164萬人，較上月減少1.5萬人，其中工業部門減少8,000人，服務業部門減少6,000人，農業部門減少1,000人。

主計總處此次同步公布2026年5月人力運用調查，非典型工作者為79.3萬人，占全體就業人數6.82%，該占比寫下2013年以來最低。其中，部分時間工作者44.5萬人，占3.82%，人數及占比雙雙寫下2006年有統計以來最高水準。

觀察非典型就業原因，以「職類特性」占34.89%最多，其次為偏好此類工作型態，占22.97%。

失業率 失業 主計總處

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