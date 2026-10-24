餐飲壓力 CPI連5月超過通膨警戒線

餐飲、外食價格連年高漲，加上今年二月美伊戰事開打之後，台灣消費者物價指數（ＣＰＩ）已經連續五個月超過通膨警戒線；不只台灣，日本昨日公布的最新數據顯示，中東衝突推升能源成本、加工食品價格持續上漲，日本九月通貨膨脹明顯加速，ＣＰＩ攀升至百分之二點一，顯示台、日民眾都因為餐食費用大增，而相當苦惱。

主計總處資料顯示，去年到今年初總體ＣＰＩ年增率都在百分之二以下，直到二月美伊戰事爆發後，隨著國際能源價格持續上升，今年五月到九月ＣＰＩ都在百分之二以上，連五個月超過通膨警戒線。

國人最在意的外食費，近一年數據顯示，外食費年增率從去年第二季的百分之三點四、百分之三點五略為下降到百分之三左右，但是降幅相對有限。近期更是連四個月重回百分之三以上，壓力不減，外食族非常有感。

雖然政府在油價、電價上極力控制，但對於餐飲業而言，租金、人事成本一直在增加，加上缺工因素，必須要拉高薪資才能找得到員工，對於業者來說，壓力不會減少，只會愈來愈大，為求不虧損，只能把壓力轉嫁到消費者身上。

主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，廠商反映成本不會是所有商家一起漲價，每家會根據其營運成本陸續調漲，造成大家覺得常常有廠商漲價；其次，外食費具有僵固性，漲價後很難再下跌，不過廠商也會考慮市場競爭，餐飲業屬於進入門檻較低，消費者選擇也比較多，商家也會考慮漲價幅度及頻率。

中央大學經濟系教授吳大任指出，對餐飲業來說，影響到成本的食材、人事、能源、租金都在上漲，外食費自然居高不下。他指出，九月中南部雨勢很大，蔬菜水果價格居高不下，很多依賴進口的食材，異常氣候也讓長期趨勢價格看漲，同時，基本工資連續調漲，餐飲業很多員工特別是計時員工是用基本工資，也會增加人事成本，加上租金、水電等，業者還是要將本求利，漲價無可厚非。

吳大任也說，有些廠商是一有風吹草動就先預判而漲價，有些則是成本真的增加以後才漲，因此，未來餐飲業每一年都漲價的可能性非常高，「不要以為這次漲了就結束」。

日本近來也積極面對通膨問題。根據日本總務省數據，去除價格波動較大的生鮮食品後，九月ＣＰＩ年增率百分之二點一，明顯高於八月的百分之一點七，數據顯示，房租及汽車相關成本同樣推升通膨。

日本政府也正努力減輕通膨對家庭購買力的衝擊，相關措施包括二○二五年底通過的大規模經濟刺激方案，以及針對能源項目提供的廣泛減稅措施等。