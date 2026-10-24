零售、餐飲、批發 9月營業額創高

雖然餐飲費用連年走高，不過，經濟部出具的最新數據顯示，台灣內需消費仍持續加溫。經濟部昨公布九月零售業營業額四三○一億元、餐飲業八九四億元，雙雙寫下歷年同月新高，皆呈連八紅；展望十月，零售業及餐飲業因百貨周年慶進入高峰、十月連假及國慶活動出遊人潮，預期營業額將延續成長態勢。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，九月適逢中秋節及教師節連假，加上天候相對穩定，帶動國內旅遊、外食及聚餐需求；餐飲業者持續展店、發展多品牌經營，以及百貨周年慶陸續啟動，也有助增加餐廳來客數，推升整體餐飲業營業額成長。

綜觀今年一至九月統計數據，零售業營業額已達三兆七二八三億元、餐飲業八二六六億元，雙創歷年同期新高，全年營業額有望再寫新紀錄。

展望十月，經濟部預估零售及餐飲業營業額可望延續正成長，其中，零售業營業額估達四四一一億至四五四○億元。

陳玉芳表示，十月進入百貨周年慶高峰，加上連假帶動出遊及消費人潮，均有助挹注零售業績。不過，由於去年十月中秋節、雙十節及光復節連假集中，墊高比較基期，預估今年十月餐飲業營業額年增率約百分之○點七至百分之三點七，增幅相對溫和。

而在批發業部分，受惠於人工智慧（ＡＩ）、高效能運算及雲端服務等科技應用商機蓬勃發展，推升相關供應鏈產品出貨動能，九月批發業營業額一點九三兆元，寫下歷年單月新高，年增百分之五十二，呈連廿紅。

經濟部預估，十月批發業營業額為一點八五兆至一點九兆元，年增百分之四十八點七至百分之五十三點三。陳玉芳說明，由於九月是批發業拉貨旺季，十二月則是年底衝刺期，這兩個月通常為全年營業額相對高點，在九月基期已高的前提下，預期十月營業額將較九月略為回落，不過，仍會較去年同期大幅成長。