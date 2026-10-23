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薔琵颱風來襲！北北基桃竹等縣市停班停課 最新名單一次看
中央氣象署發布颱風薔琵海上、陸上颱風警報，根據氣象署最新風雨預報，截至23日中午前，包含北北基、桃竹苗等16縣市達到停班停課標準。不過，是否停止上班、上課，仍由各縣市政府依實際風雨狀況決定。各縣市最新宣布情形如下。
【停止上班、上課】
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、連江縣。
【照常上班、上課】
嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣。
【尚未宣布】
苗栗縣、雲林縣、花蓮縣。
颱風期間，各縣市停班停課資訊可能隨風雨變化更新，民眾應留意地方政府最新公告，並以行政院人事行政總處公布的停班停課資訊為準。
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