薔琵颱風來襲！北北基桃竹等縣市停班停課 最新名單一次看

內需消費持續加溫。經濟部23日公布9月零售業營業額4,301億元、餐飲業894億元，雙雙寫下歷年同月新高，分別年增8.5%及7.8%，皆呈連八紅。累計今年前3季，零售業營業額達3兆7,283億元、餐飲業8,266億元，也雙創歷年同期新高，全年營業額有望再寫新紀錄。

2026-10-23 17:49