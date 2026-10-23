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115年非典工作者占比14年新低 有子女婦女勞參率逼近8成

中央社／ 台北23日電

主計總處今天公布最新人力運用調查統計，結果顯示，115年5月非典型（部分時間、臨時性或人力派遣工作者計79.3萬人，占全體就業人數6.82%，為102年以來最低水準。另外，主計總處也指出，政策支持托育之下，有子女婦女勞動力參與率已接近8成，創波段新高。

非典型工作包含「部分時間」及「臨時性或人力派遣」工作，其中部分時間工作是指工作時間未達工作場所規定的全日工作時數；臨時性工作指工作有一定期限，通常在1年以內；人力派遣工作則是透過派遣方式獲得工作，且受實際工作場所的指揮監督。

主計總處統計，115年5月就業人數1163.4萬人，較去年10月微減1000人。就工作類型觀察，屬於非典型工作者共計79.3萬人或占6.82%，較114年續減6000人，占比為102年以來最低水準。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，過去外界慣以弱勢勞工看待非典型就業，但調查從事非典型工作主要原因，以「職類特性」占比34.89%最高，「偏好此類工作型態」占比22.97%居次，顯示不宜以弱勢勞工角度解讀。

譚文玲補充，營建工、補習班老師、餐廳外場服務人員等工作，都是因職類特性而屬於非典型工作。

至於非典工作者占全體就業人數比率下探14年新低，譚文玲表示，主因是臨時性與派遣工作減少，部分工時工作者人數仍在增加。

主計總處同步調查有偶育齡婦女勞動參與情形，115年5月，15歲以上女性勞動力參與率為52.33%，近10年間上升1.67個百分點，其中15至49歲有偶育齡婦女的勞動力參與率為79.33%，同期間上升9.95個百分點。

進一步就養育子女情形觀察15至49歲有偶育齡婦女的勞動力參與率，115年無子女者為85.44%，高於有子女者78.19%，不過近10年間，有子女者上升9.94個百分點，高於無子女者7.03個百分點。

此外，108年至今，無子女有偶育齡婦女的勞動參與率上下波動，呈現盤整格局，但有子女者趨勢明顯向上。

譚文玲分析，政府持續強化托育相關政策支持，讓有意願工作的有子女婦女可以尋職就業，此數據結果也顯示政策效益浮現。

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