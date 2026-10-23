9月汽機車零售回溫年增20.3% 經部預估後市溫和成長

經濟部統計處今天公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中汽機車零售業因車市買氣回溫，年增20.3%，創歷年同月新高。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，除部分進口車交車數增加，國內車商也有新車款上市，加上業者持續推出促銷方案，預估接下來車市零售可望呈現溫和成長態勢。

經濟部今天公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計。9月零售業營業額為4301億元，創下歷年同月新高，年增8.5%。其中汽機車零售業營業額為781億元，主因車市買氣回溫，加以部分進口車交車數增加，年增20.3%。

陳玉芳表示，汽機車零售業確實有回溫跡象，後續除了有車商推出新車款，今年以來業者也持續推出促銷方案，預期有助支撐車市買氣，帶動汽機車零售業溫和成長。

陳玉芳表示，9月零售業表現優於預期，主要受惠汽車零售業營收成長。此外，中秋連假帶動採買及贈禮需求，百貨業者改裝及新商場開幕，加上手機與家電產品熱銷，也挹注整體零售業營收。統計顯示，9月百貨公司年增7.9%、資通訊及家電設備零售業年增9.4%、量販店年增12.5%、便利商店年增4.4%。綜計前9月營業額為3兆7283億元，年增5.3%。

餐飲業方面，9月營業額為894億元，年增7.8%，連續8個月正成長，創歷年同月新高。陳玉芳指出，中秋節連假帶動民眾外出聚餐，加上業者持續拓展營運規模及展店，推升餐飲業營收。

其中，餐館營業額698億元，年增7.8%；飲料店營業額129億元，年增4.9%；外燴及團膳承包業則受惠連假期間出國人潮帶動航餐需求，加上企業及學校團膳營收成長，年增14.1%。累計前9月餐飲業營業額為8266億元，年增4.1%。

批發業部分，9月營業額為1兆9391億元，年增52%，創歷年新高，但未達上月預估可能突破2兆元的水準。陳玉芳說明，主要是部分電子零組件業者遞延出貨，實際出貨時間落在後續月份，導致9月出貨金額不如原先預期。

不過，AI、高效能運算及雲端服務等科技應用需求持續，帶動相關供應鏈出貨。9月機械器具批發業年增87.7%；化學材料批發業則因電子用化學材料需求增加及石化原料價格上揚，年增30.4%。累計前9月批發業營業額為14兆5815億元，年增41.3%。

展望10月，經濟部預估，批發業營業額介於1兆8504億元至1兆9086億元，年增48.7%至53.3%；零售業營業額介於4411億元至4540億元，年增5.4%至8.5%；餐飲業營業額介於901億元至928億元，年增0.7%至3.7%。