畢業季效應淡化 9月失業率降至3.36%、終止連三升
畢業季求職潮逐漸退燒，9月失業率回落。主計總處23日公布9月失業率為3.36%，寫26年來同月最低，並終止連續三個月升勢；經季節調整後失業率為3.33%，則較上月微升0.01個百分點。
根據主計總處調查，9月失業人數為40.5萬人，較上月減少6,000人，失業率降至3.36%。主計總處指出，這是因爲應屆畢業生陸續找到工作，讓初次尋職失業者減少3,000人，對原有工作不滿意而失業者也減少2,000人。
總計9月就業人數為1,164萬人，較上月減少1.5萬人，其中工業部門減少8,000人，服務業部門減少6,000人，農業部門減少1,000人。
主計總處此次同步公布2026年5月人力運用調查，非典型工作者為79.3萬人，占全體就業人數6.82%，該占比寫下2013年以來最低。其中，部分時間工作者44.5萬人，占3.82%，人數及占比雙雙寫下2006年有統計以來最高水準。
觀察非典型就業原因，以「職類特性」占34.89%最多，其次為偏好此類工作型態，占22.97%；因找不到全時、正式工作而非自願從事者，占5.23%。另有5.8萬名非典型工作者希望轉為全時、正式工作，占7.33%。
失業者尋職方面，5月失業人數39.3萬人，其中17.3萬人曾遇就業機會卻未接受，占44.08%，主要原因為待遇不符期望，占66.15%；另有22萬人未遇就業機會，占55.92%，主要原因同樣以待遇不符期望居首，占36.02%，其次為找不到想要做的職業類別，占25.81%。
女性勞動參與方面，15至49歲有偶育齡婦女勞參率升至79.33%，近十年提高9.95個百分點。其中，無子女者勞參率85.44%，高於有子女者的78.19%；但近十年有子女者勞參率增加9.94個百分點，高於無子女者的7.03個百分點。
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