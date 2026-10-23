9月工業生產指數連31紅 第4季還有兩大動能支撐

AI生產動能持續強勁，經濟部23日公布9月工業生產指數140.76、製造業生產指數143.31，雙創歷年同月新高，年增率分別達19.17%、20.21%，皆為連31個月正成長。

展望第4季，經濟部統計處副處長陳玉芳表示，儘管去年同期基期墊高，製造業生產年增幅可能較第3季收斂，但仍有兩大因素支撐生產動能，包括消費性電子進入傳統旺季，國際品牌新品銷售及歐美採購需求可望挹注生產；以及人工智慧（AI）應用需求持續暢旺，帶動半導體相關供應鏈增產，預期第4季仍可維持成長態勢。

值得注意的是，9月工業及製造業生產指數雖雙創歷年同月新高，但均較8月回落，未能再刷新歷年單月新高紀錄，製造業生產表現也略低於經濟部原先預期。

對此，陳玉芳回應，主要受到伺服器廠商因應產品組合變化及客戶需求，調整生產排程影響，導致電腦電子產品及光學製品業生產不如預期。不過，該產業已連39個月正成長，寫下歷來最長連續成長紀錄，生產動能仍強勁。

統計顯示，電子零組件業9月生產指數165.63，創下單月新高，年增23.62%，已連33個月正成長；電腦電子產品及光學製品業生產指數329.11，則是歷年同月新高，年增45.92%。

機械設備業表現突出，9月生產指數116.44，是歷年單月新高，年增26.02%，主要受惠半導體廠商持續擴充先進製程及高階封測產能，加上工具機訂單續增，帶動相關設備及零組件增產。

基本金屬業更是由負轉正，年增1.39%，陳玉芳姐是，除了半導體等電子零組件需求成長，市場需求亦緩步回溫，帶動熱軋鋼捲板、鋼胚等產品增產。

汽車及其零件業則受惠市場需求增溫及國內客運車輛電動化政策，年增2.35%，結束連三個月負成長；相較之下，僅化學材料及肥料業年減4.29%，寫下連八個月負成長。

陳玉芳指出，傳產自今年3月起大致維持穩定年增，除了AI及半導體供應鏈需求外，部分傳統產品市場需求也逐步回升。儘管仍有低基期因素，且不同產業表現存在差異，但傳產整體呈現逐步回溫態勢。

累計今年1至9月，工業生產指數年增20.53%，製造業生產指數年增21.83%。經濟部預估10月製造業生產指數介於141.56至145.86，年增20.5%至24.2%，可望延續雙位數成長。