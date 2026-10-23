9月製造業生產低於預期 經部：伺服器產品組合變動影響

經濟部原先預估，9月製造業生產指數介於146.03至150.03，但今天公布9月製造業生產指數143.31，表現低於預期。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，主因9月電腦、電子產品及光學製品業生產呈現月減，其中伺服器受到廠商產品組合變動影響。

不過，陳玉芳表示，AI應用需求持續發展，加上消費性電子新品備貨需求挹注，仍帶動晶圓代工、封測及IC載板等電子零組件生產。

經濟部統計處今天公布9月工業生產指數140.76、年增19.17%，其中製造業生產指數143.31、年增20.21%，皆創下歷年同月新高。累計今年前9月工業生產指數為133.10，年增20.53%，製造業生產指數為135.48，成長21.83%。

觀察主要類別表現，9月電子零組件業生產指數為165.63，年增23.62，創下歷年新高，其中積體電路業指數為192.26，年增26.51。統計處表示，電子零組件業主要受惠高效能運算與AI應用需求維持強勁，伴隨消費性電子新品備貨，帶動12吋晶圓代工、IC封測、動態隨機存取記憶體、IC設計、IC載板等產品生產成長。

陳玉芳指出，9月製造業部分表現不如預期，主要受到電腦、電子產品及光學製品業月減15.38%影響，其中伺服器因廠商生產的產品組合變化。不過，AI應用需求仍持續發展，電腦、電子產品及光學製品業9月年增45.92%、連續39個月正成長，創下連續最久紀錄，顯示整體生產動能仍然強勁。

相較之下，面板及其組件業仍面臨生產壓力。根據統計顯示，9月面板及其組件業生產指數為36.89，年減36.39%，已連續5個月負成長。陳玉芳說明，大尺寸面板方面，上半年部分品牌客戶提前拉貨，下半年拉貨動能趨緩，業者因此減產；小尺寸面板雖然車用、工業用及醫療用需求穩定，但廠商仍在調整生產步調，因此產量也同步減少。

傳統產業方面，基本金屬業年增1.39%，主因市場需求緩步回溫，加上半導體等電子零組件需求成長，帶動熱軋鋼捲板、靶材及鋼胚等產品增產；機械設備業則受惠半導體廠持續擴增先進製程與高階封測產能，加上工具機訂單續增，年增26.02%。

不過，化學材料及肥料業因市場需求仍疲弱，部分產品產線停車檢修或配合市況調節減產，年減4.29%；其中，硫酸、聚酯絲、硝酸及高密度聚乙烯等產品減產較多，半導體需求帶動拋光矽晶圓增產，則抵銷部分減幅。

展望後市，經濟部預估，10月製造業生產指數落在141.56至145.86，年增率20.5%至24.2%。