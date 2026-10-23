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內需續溫 9月零售、餐飲營收 雙創同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
9月適逢中秋節及教師節連假，加上天候相對穩定，帶動國內旅遊、外食及聚餐需求。圖／AI生成
9月適逢中秋節及教師節連假，加上天候相對穩定，帶動國內旅遊、外食及聚餐需求。圖／AI生成

內需消費持續加溫。經濟部23日公布9月零售業營業額4,301億元、餐飲業894億元，雙雙寫下歷年同月新高，分別年增8.5%及7.8%，皆呈連八紅。累計今年前3季，零售業營業額達3兆7,283億元、餐飲業8,266億元，也雙創歷年同期新高，全年營業額有望再寫新紀錄。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，今年以來內需大致維持平穩成長，9月零售業表現優於預期，主要受惠進口車大量到港，加上近期車市買氣逐步回溫，帶動汽機車零售業營業額年增20.3%。

餐飲業方面，陳玉芳指出，9月適逢中秋節及教師節連假，加上天候相對穩定，帶動國內旅遊、外食及聚餐需求；餐飲業者持續展店、發展多品牌經營，以及百貨周年慶陸續啟動，也有助增加餐廳來客數，推升整體餐飲業營業額成長。

展望10月，經濟部預估零售及餐飲業營業額可望延續正成長，其中零售業營業額估達4,411億至4,540億元。陳玉芳表示，10月進入百貨周年慶高峰，加上連假帶動出遊及消費人潮，均有助挹注零售業績。不過，由於去年10月中秋節、雙十節及光復節連假集中，墊高比較基期，預估今年10月餐飲業營業額年增率約0.7%至3.7%，增幅相對溫和。

AI需求持續強勁，帶動9月批發業營業額衝上1兆9,391億元，寫下歷年單月新高，年增52%，呈連20紅。經濟部預估10月批發業營業額為1兆8,504億至1兆9,086億元，年增48.7%至53.3%。

陳玉芳說明，由於批發業9月及12月通常為全年營業額相對高點，10月營業額歷來多呈月減，因此預期10月營業額將較9月略為回落。

餐飲 營收 經濟部

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