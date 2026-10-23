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9月批發、零售、餐飲業營業額上升 經濟部：成長態勢延續到10月

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計。圖／經濟部提供
經濟部公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計。圖／經濟部提供

經濟部公布9月批發、零售及餐飲業營業額統計，受人工智慧（AI）商機帶動，批發業營業額1.93兆元，年增達52%，而零售與餐飲業營業額同步上升，經濟部並看好成長態勢延續到10月。

經濟部表示，9月批發業成長主要因為人工智慧、高效能運算及雲端服務等科技應用商機蓬勃發展，推升相關供應鏈產品出貨動能，致機械器具批發業年增87.7%、化學材料批發業年增30.4%，另家用器具及用品批發業、建材批發業、藥品及化粧品批發業因下游客戶鋪貨動能提升，分別年增12.0%、7.6%及8.5%。

經濟部表示，在零售業方面，9月零售業營業額為4301億元，年增8.5%，其中，汽機車零售業受惠車市買氣回溫，年增20.3%；另中秋連假採買與贈禮需求增溫，百貨改裝及新商場開幕效益挹注，加以手機及家電產品熱銷，致電子購物及郵購業年增7.9%、百貨公司年增7.9%、資通訊及家電設備零售業年增9.4%、量販店年增12.5%、便利商店年增4.4%。

而在餐飲業方面，經濟部指出，9月餐飲業營業額894億元，年增7.8%，其中餐館及飲料店受惠節慶假期民眾外食聚餐商機，加以連鎖品牌持續拓展營運規模，分別年增7.8%及4.9%；外燴及團膳承包業因跨境旅運市場續呈活絡，挹注航餐銷售，年增14.1%。

展望10月，經濟部表示，批發業受惠全球人工智慧基礎建設投入持續升溫，可望維繫相關供應鏈出貨動能，加以進入周年慶消費旺季，零售通路鋪貨需求增加，營業額年增率將續呈正成長；零售業及餐飲業因百貨周年慶進入高峰、十月連假及國慶煙火活動帶動出遊人潮，預期營業額延續成長態勢。

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