畢業生投入職場 9月失業率3.36%創26年同月最低

畢業生尋職潮告一段落，主計總處今天公布9月失業率為3.36%，終止連續3個月走揚，較8月下滑0.05個百分點，並創下26年同月最低水準；經季節調整後的失業率則為3.33%，微增0.01個百分點。

主計總處統計，9月失業人數為40.5萬人，月減6000人或1.54%，主因是應屆畢業生陸續找到工作，導致初次尋職失業者減少3000人，而對原有工作不滿意而失業者也減少2000人。

若從年齡層觀察，15至24歲者失業率為11.59%最高，主因是此階段多為初次尋職，正處職場調適階段；25至29歲者失業率為5.69%，30至34歲者為3.40%，35歲以上的年齡層失業率均低於3%。

至於整體勞動概況，9月勞動力人數為1204.5萬人，月減2.1萬人，年增8000人；1至9月勞動力人數平均為1204.4萬人，較去年同期增加2萬人或0.16%。

另外，9月勞動力參與率為59.59%，較8月下滑0.1個百分點，但仍高於去年同月；1至9月勞動力參與率平均為59.59%，和去年同期相比，上升0.20個百分點。