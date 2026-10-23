AI需求強勁！9月工業、製造業生產指數持續維持雙位數成長

AI生產動能持續強勁，經濟部23日公布最新工業生產指數統計。9月工業生產指數140.76，年增19.17%；其中製造業生產指數143.31，年增20.21%。持續維持成長態勢。

若從季度來看，第3季工業生產指數143.07，較上季增加6.7%，其中製造業增加6.59%；與上年同季比較，工業生產增加21.95%，其中製造業增加23.05%。累計1至9月，工業生產年增20.53%，其中製造業年增21.83%。

經濟部統計處指出，全球經濟成長動能仍受地緣政治及貿易政策等不確定性影響，惟AI、高效能運算及雲端服務等新興科技應用需求持續擴增，加以全球雲端服務大廠積極投資AI基礎設施，帶動我國半導體先進製程、高階封裝及伺服器等相關供應鏈生產動能延續，另受惠年終消費旺季備貨需求挹注，可望支撐我國製造業生產維持成長態勢。