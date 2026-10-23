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美光台中工會達成勞資協議 經濟部籲桃園廠持續協商

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣美光爆發勞資爭議，22日台中工會已與資方達成共識並簽署協議，但桃園工會仍發起24小時警告性罷工，並於23日上午9時結束。經濟部表示，樂見美光公司與台中工會達成共識，肯定雙方共同努力，理性溝通、共創雙贏，也期望桃園廠能夠持續溝通協商。

經濟部指出，台灣的經濟成長得益於AI爆發，台灣記憶體產業亦蓬勃發展，政府樂見公司提出更多好的方案，來提升員工待遇，進行留才及攬才。

根據昨日美光公司公布的方案，經濟部指出，有三項重要成果：第一，約有八成以上人員調薪近2.7倍，產線人員年薪從63萬元增加到200多萬元；初階工程師145萬元增加到400萬元；中高階工程師從200多萬元增加到600萬元。

第二，工會亦爭取到勞退雇主提撥調升至10%，優於業界。第三，第一線的產線輪班人員，日班輪班津貼增至原有三倍，由1,500元調整至4,500元。

經濟部表示，美光公司投資台灣已30年，是台灣最重要且最大的外資之一，累積投資已達1.6兆台幣；台灣與美光共同走過記憶體不景氣的時候，現在也享受記憶體及晶片大爆發的榮景。

經濟部指出，台灣的企業和人才都是台灣的珍貴資產，需要勞資雙方共同努力、共創雙贏，創造台灣半導體優勢最大化。而唯有讓員工安心打拚，企業的腳步才能走得更穩、也走得更遠。

美光 台中 經濟部

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