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搶攻東南亞商機 國發會率33家新創赴星拓市場

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

搶攻東南亞新創市場商機，國發會23日宣布，將於10月27日至29日率領33家台灣新創業者前進新加坡，參加東南亞指標性新創展會「新加坡科技創新周」（SWITCH 2026），參展家數寫下歷年新高，並將打造全場規模最大的國家館「台灣館」，積極對接國際創投資金、企業合作及東協市場商機。

國發會表示，新加坡是台灣新創鏈結國際資本與新南向市場的重要據點，此次參展由國家新創品牌Startup Island TAIWAN專案辦公室，攜手經濟部中小及新創企業署亞灣新創園、國科會新竹科學園區管理局及台灣證券交易所等單位共同籌組，協助台灣新創拓展國際市場。

此次參展新創涵蓋AI、機器人、半導體、生技醫療及永續能源等深科技領域，除展示台灣創新技術，也透過舉行台星新創論壇、國際新創生態系夥伴活動，及產業交流、投資媒合等，強化國際資本對接，持續為新創在東南亞市場取得商機與資源。

國發會指出，此次與新加坡台北工商協會合辦「台星新創論壇」，邀請新加坡主權基金淡馬錫旗下創投Vertex Ventures、日本NTT旗下企業創投Synexia Ventures、JIF Capital，以及東南亞外送平台Grab、新加坡製造商總會等機構參與，提供台灣新創直接與國際投資人及企業交流的機會，促進技術應用、募資及市場合作。

此外，國發會也將舉辦國際新創生態系交流活動「Taiwan Tech Connect」，聚焦深科技產業發展與投資契機，串聯台灣邁特電子、和鼎創投，以及新加坡SGInnovate、Openspace Capital等機構，並將邀請Google、微軟、OpenAI等國際企業，以及日本、韓國、捷克等國家新創參訪台灣館，提升商務通路與市場鏈結。

為協助新創技術落地，國發會也將鏈結新加坡官方創新機構SGInnovate、投資機構Xora Innovation及ST Engineering Ventures等，爭取深科技技術驗證、企業導入與投資合作機會，讓台灣新創不僅能展示研發成果，也能進一步拓展實際商業應用。

國發會指出，此行也將延續與新加坡創業行動社群ACE的合作基礎，進一步銜接新成立的官方創業平台StageOne，協助台灣新創取得創業資金、技術研發補助及國際拓展資源，強化進軍東協市場的布局。

國發會強調，海外市場拓展需要長期經營與持續投入，未來將透過國家新創品牌專案辦公室，協力部會社群共同深化新加坡在地夥伴關係，串聯國內外產業及投資資源，並以新加坡作為進軍東南亞的前哨站，全面加速跨國技術合作與資金的高效對接，以協助台灣新創順利累積海外市場驗證與商業實績。

國發會 東南亞 市場 新加坡 創投 台灣 經濟部

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