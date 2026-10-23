台經院9月景氣調查出爐 製造業、營建業回升 服務業連三跌

台經院23日公布9月營業氣候測驗點，製造業、營建業同步回升，服務業則連續第三個月下滑。其中，製造業營業氣候測驗點回升幅度有限，廠商對景氣看法大致持平，且受到中東衝突、國際油價上漲，以及記憶體晶片成本攀升等因素影響，對未來半年景氣看法轉趨保守。

台經院調查顯示，9月製造業營業氣候測驗點為101.39點，較8月增加0.5點；服務業測驗點為92.65點，較8月減少3.15點；營建業則為110.42點，較8月增加2.81點，再度轉為上揚。觀察製造業廠商對當月景氣看法，認為9月景氣為「好」的比例增加至26.8%，認為景氣為「壞」的比例則降至20.3%。

台經院指出，9月受惠於全球AI基礎設施持續擴張，以及國際品牌智慧型手機新品備貨需求強勁，帶動半導體先進製程、記憶體及封測等相關產業營運熱絡。此外，國際油價上揚推升石化及塑橡膠原料報價，加上部分廠商歲修結束、產銷動能恢復，也使化學工業景氣改善。

不過，製造業對未來半年景氣展望轉趨審慎。調查顯示，看好未來半年景氣的廠商比例由8月的27.1%降至24%，減少3.1個百分點；看壞比例則由18%升至19.8%，增加1.8個百分點，儘管看好比例仍高於看壞，但樂觀程度已較上月降溫。

台經院分析，中東地緣政治風險持續升溫，國際油價及原物料成本居高不下，加上中國大陸新增石化產能陸續投產，使傳統產業面臨供給過剩及終端需求疲弱的雙重壓力。另一方面，AI熱潮推升記憶體及晶片成本，帶動部分消費性電子產品售價上漲，恐進一步抑制終端消費需求及後續備貨動能。

服務業方面，9月營業氣候測驗點連續第三個月下滑。台經院指出，雖然大型展會、演唱會、中秋節慶及海外旅遊需求帶動餐旅市場，但部分餐飲業者受到門市調整及比較基期較高影響，營收較上月下滑；銀行業則因美債殖利率攀升，造成債券評價承壓，加上現金股利收入減少，拖累投資收益表現。

服務業未來半年景氣方面，台經院表示，百貨周年慶、電商購物節及普發現金政策效益，可望帶動零售市場買氣，但金融市場波動及外部不確定性仍高，使整體服務業景氣展望偏向審慎。

營建業則受惠於高科技廠商持續擴廠、公共建設及公辦都更等工程推進，景氣維持穩健。不動產業方面，9月六都建物買賣移轉件數月增14.1%，隨短期干擾因素消退，以及遞延過戶、新屋交屋案件陸續完成，帶動交易量回升。台經院預期，AI產業擴張帶動廠房及廠辦需求，加上商辦、軌道建設及公辦都更開發案持續推進，有助未來半年不動產業景氣略為改善。