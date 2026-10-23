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9月景氣動向 台經院：廠商看法與上月持平

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣經濟研究院發布景氣動向調查。圖／台經院提供
台灣經濟研究院發布景氣動向調查。圖／台經院提供

台灣經濟研究院今日發布景氣動向調查，9月製造業及營建業營業氣候測驗點均轉為上揚，服務業則連續第三個月下滑，其中，製造業測驗點僅小幅回升，顯示廠商對景氣的看法與上月大致持平。

台經院表示，近期中東軍事衝突頻繁，推升能源供應風險及國際油價，加劇通膨壓力；加上主要國家公債殖利率走升，進一步推高融資成本，恐抑制投資與消費動能，尤其對能源進口依賴較高、且未能充分受惠於科技產業發展的經濟體衝擊更為明顯，增添全球經濟成長下行風險。

在國內方面，台經院表示，9月受惠於全球AI基礎設施持續擴張及國際品牌新機備貨需求強勁，加上國際油價走高推升石化及塑橡膠原料報價，以及部分廠商歲修結束、產銷動能回升，使製造業廠商對當月景氣看法轉趨樂觀，但中東衝突持續未解，加上記憶體晶片成本飆升恐抑制消費性電子產品需求，使廠商對未來半年景氣看法較上月調查更趨保守。

服務業方面，台經院表示，餐旅業受惠於大型展會、節慶聚餐及觀光旅遊需求熱絡，但部分餐飲業者受門市調整及比較基期較高影響，營收較上月下滑，致景氣表現分歧，而銀行業受美債殖利率攀升及股利收入減少影響，拖累投資收益表現，展望未來，近期金融市場波動及外部不確定性仍高，使整體服務業景氣展望偏向審慎。

營造業方面，台經院指出，儘管仍面臨工料成本高漲及獲利空間受壓縮等挑戰，但受惠於高科技廠商擴廠、公共建設及公辦都更等工程持續推進，支撐營造業景氣維持穩健，未來半年展望亦偏向樂觀；不動產業方面，9月隨暑假、颱風及民俗月等短期干擾因素消退，加上遞延過戶及新屋交屋案件陸續完成，帶動房市交易量回升。

台經院表示，雖然建商仍面臨餘屋庫存壓力，但中央銀行9月理監事會議適度鬆綁兩項房市管制措施，有助提升換屋族購屋意願，並略為減輕不動產開發商購地及開工壓力。此外，隨AI產業持續擴張，帶動廠房及廠辦需求，加上商辦、公辦都更及軌道建設相關開發案陸續推進，均有助支撐不動產業景氣逐步改善。

景氣 台經院 製造業

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