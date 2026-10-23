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美期中選舉變數升溫 美元、美股面臨修正壓力

經濟日報／ 記者任珮云／即時報導
美元示意圖。路透
美元示意圖。路透

美國期中選舉將於11月3日登場，執政黨支持度低迷，加上高油價推升民眾生活成本，市場對國會版圖翻轉的預期升溫。廷豐金融科技最新分析指出，截至2026年10月，預測市場顯示民主黨同時拿下參、眾兩院的機率達65%，政治不確定性已提前反映在金融市場。儘管歷史經驗顯示，美股在期中選舉後一年平均報酬率可達12.1%至17%，但在美國財政赤字高漲、發債壓力沉重的背景下，傳統選後慶祝行情恐受到限制，美元與美股甚至不排除出現逾10%的修正。

分析指出，美國總統川普支持率截至9月底降至32%至34.9%，民主黨在全國國會選舉一般選票的領先幅度，也從年初約5個百分點擴大至近9個百分點。席次方面，眾議院有21席、參議院有7席陷入激烈競爭，執政黨面臨國會控制權流失的壓力。

高油價更成為影響選情的重要變數。1978年至2022年的歷史統計顯示，當油價上漲時，總統所屬政黨在眾議院平均流失31.4席；油價下跌期間，平均流失席次則僅6.4席，兩者相差25席，凸顯能源價格與民生通膨對執政黨選情的衝擊。

廷豐金融科技分析，若民主黨成功掌控國會兩院，市場可能重新評估美國未來的財政、租稅及監管政策，企業獲利與股票估值將面臨不確定性。另一方面，若選舉結果造成府會分治，預算協商、債務上限及財政支出也可能陷入僵局，削弱政府透過擴張性財政政策刺激經濟的能力。

在財政政策受限的情況下，聯準會的貨幣政策將成為影響總體需求與美元走勢的重要因素。市場將更加關注聯準會利率決策、利率點陣圖，以及美國與歐洲、日本等主要經濟體的利差變化，藉此判斷美元後續走勢。

美元的避險角色也出現值得關注的變化。廷豐金融科技分析指出，若選舉引發政策不確定性、債務上限爭議或美國信用疑慮，美元可能面臨額外壓力，主要貨幣之間的走勢也可能更加分歧。

歷史數據則顯示，美股期中選舉後一年通常有不錯表現。在廣義分裂政府情境下，選後一年平均報酬率約17%；若採取較嚴格的分裂國會定義，平均報酬率仍有12.1%。不過，2026年美國面臨高財政赤字、龐大公債供給及通膨黏性等限制，長期公債殖利率與企業融資成本可能維持高檔，壓抑股票估值，也削弱選後不確定性消退所帶來的資金回流動能。

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