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經濟部樂見美光與台中工會達成協議 盼桃園廠續協商

中央社／ 台北22日電

美光（Micron）與台灣美光記憶體工會（台中工會）昨天達成勞資協議且取得多項共識。經濟部今天晚間表示，政府樂見雙方理性溝通、共創雙贏，並指出協議涵蓋調薪、勞退提撥及輪班津貼等3大成果，更盼桃園廠持續溝通協商。

美光與台中工會21日簽署勞資協議，獎酬制度全面升級。不過，美光與台灣美光晶圓工會（桃園工會）協商仍未達成共識，桃園工會宣布，11名工會幹部22日上午9時起罷工1天。

經濟部透過新聞稿表示，台灣經濟成長受惠於人工智慧（AI）產業發展，記憶體產業也蓬勃發展，政府樂見企業提出更多有利員工的方案，以提升待遇、留住人才並延攬人才。

經濟部指出，根據美光公布的方案，共有3大成果，首先是約有8成以上員工調薪幅度接近原薪資的2.7倍，產線人員年薪從新台幣63萬元提高至200多萬元，初階工程師從145萬元提高至400萬元，中高階工程師則從200多萬元提高至600萬元。

此外，工會也爭取到勞工退休金雇主提撥率調高至10%，優於業界，以及第一線產線輪班人員日班輪班津貼從1500元調高至4500元，為原有的3倍。

經濟部表示，美光投資台灣已30年，累計投資金額達新台幣1.6兆元，長期以來是台灣重要的外資企業之一。台灣與美光共同經歷記憶體產業景氣低迷時期，如今也共同迎接記憶體及晶片產業蓬勃發展的機會。

經濟部強調，企業與人才都是台灣珍貴資產，需要勞資雙方共同努力，才能發揮台灣半導體產業優勢。唯有讓員工安心工作，企業才能走得更穩、更長遠。

經濟部 美光 台中

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