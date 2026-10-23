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新北耶誕城11月13日登場 擴至8大行政區

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北國際盛事「新北歡樂耶誕城」即將啟動，市長侯友宜化身「萌幻飛行號」機長，宣布今年攜手人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，以「旅行」為主題，打造冬日萌幻盛典。記者葉德正／攝影
新北國際盛事「新北歡樂耶誕城」即將啟動，市長侯友宜化身「萌幻飛行號」機長，宣布今年攜手人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，以「旅行」為主題，打造冬日萌幻盛典。記者葉德正／攝影

新北國際盛事「新北歡樂耶誕城」昨舉行啟動記者會，市長侯友宜化身「萌幻飛行號」機長，宣布今年攜手人氣ＩＰ「卡娜赫拉的小動物」。

去年耶誕城吸引七四○萬人次，今年除市民廣場、站前廣場等主要燈區，還串聯新北七處響應燈區，讓耶誕氛圍擴散到各區，從十一月十三日至十二月廿七日，一連四十五天。

侯友宜表示，耶誕城一路轉型創新，從地方節慶逐步打響國際知名度，成為新北重要品牌，為回應市民期待，將歡樂氛圍從主要燈區延伸到更多行政區，民眾不必只集中在板橋，能在各地感受不同的耶誕風景。

今年以「萌幻旅行」為主題，侯友宜配合活動造型化身機長，他笑說，擔任機長就得把方向帶對，不能把航向帶歪。

耶誕城攜手「卡娜赫拉的小動物」，由Ｐ助、粉紅兔兔及殭屍貓等人氣角色陪伴民眾展開耶誕旅行。四大主題燈區各有特色，市民廣場打造「萌幻熱氣球之旅」，以巨型熱氣球結合光影與音樂；站前廣場以「粉紅夢幻港灣」為主題，設置八米巨型郵輪；萬坪公園規畫「森林萌遊會」；府中廣場以「耶誕行旅樂園」呈現雪橇、星空與飄雪景觀。

除板橋主要燈區，今年串聯新北市美術館、中和四號公園、三重安芯中心、新店裕隆城、新莊中港大排、五股環保藝術公園及淡水老街等七處響應燈區。一系列包括十一月十三日開城秀、十一月十四日至十五日童趣嘉年華、十二月四日至六日德國耶誕市集，以及十二月十二日至十三日巨星耶誕演唱會。

新北 歡樂耶誕城 侯友宜

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