Grab收購foodpanda被否決 Uber將獨大？ 公平會：屬不確定因素

公平會宣布否決Grab收購foodpanda，未來若foodpanda退出台灣，或Uber透過收購foodpanda母公司將台灣業務納入旗下，市場將只剩Uber Eats一家獨大。公平會代理主委陳志民表示，委員會議對此曾進行討論，多數委員認為未來仍有不確定因素，因此以現有市場狀況審查；Uber收購案要經其他國家核可，即使核可，當初公平會已否決Uber Eats併購foodpanda，後續仍要受相關法規約束。

立法院經濟委員會昨天邀請公平會、經濟部等部會官員，針對「公平會就跨境事業併購案之結合審查機制，是否納入複雜股權結構、勞動權益與資安風險等考量」進行報告並備詢。

立委邱議瑩質詢，Uber、Grab先後提出收購foodpanda台灣業務都被否決，外界擔心未來foodpanda若放棄台灣市場，可能只剩Uber Eats；此外，Uber正推動收購foodpanda母公司Delivery Hero，如果收購成功，市場競爭態勢又被打破，台灣否決併購案一切都白費。

陳志民表示，公平會內部確實討論過，禁止結合後，若foodpanda不願繼續經營，市場可能只剩Uber一家獨大。不過，多數審查委員認為，此屬不確定因素，審查應以既有市場現況進行分析評估，因此並未再深入探討。

至於若Uber在全球層級推進收購，透過母公司股權交易將台灣業務納入旗下，經濟部將如何因應？經濟部投審司長蘇琪彥表示，經濟部事先曾掌握相關收購動態，後續會持續蒐集國際併購資訊，並向Uber了解未來處置方向。

蘇琪彥說，外資審查須檢視上層股東變動後，是否仍維持外資身分，若確定變更身分涉及foodpanda在台投資計畫變更，會請foodpanda進一步說明。

對於Uber從海外母公司層級收購，陳志民表示，這樁交易仍須經過德國及其他國家主管機關審查。未來即使收購成功，公平會先前已禁止Uber收購foodpanda，也須受到法規約束，公平會在法規上仍有空間，亦即可針對收購行為認定其在公平交易法的效果，會思考法規上可以著墨的空間。

對於立委關切公平會否決Grab收購foodpanda後，外界擔心foodpanda無心經營台灣市場，面臨賤價求售。

陳志民表示，未來誰會接手涉及未來產業結構改變，不在公平會考慮範圍，公平會是以現有資料，並透過各種管道蒐集資訊衡量，未來誰來接，現階段不考慮。