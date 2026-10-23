政院拍板TISA租稅優惠2.0 投信：有助大盤長期向上

行政院加速研擬個人投資儲蓄帳戶（TISA）第二階段租稅優惠措施，投信投顧公會表示感謝，並將積極支持推動TISA制度。法人指出，以稅負優惠鼓勵長期定期定額投資，可發揮雙重效果，不但有助個人達成財務目標及累積退休金，更有助於穩定並推升台股長期向上。

投信投顧公會理事長尤昭文指出，投信業者主動讓利，透過提供手續費與經理費優惠，支持TISA第一階段制度的推動。制度上路一年多，已順利引導民眾養成中長期投資習慣，開戶人數已突破27萬人，且目前TISA累積資產規模超過216.4億元，展現民眾對退休理財的高度需求。

尤昭文表示，如果享有租稅優惠的TISA第二階段上路，將吸引更多投資人加入。依日本發展少額投資非課稅制度（NISA）的經驗，加入TISA人數可望從總人口比重的1%多，快速擴張到5%、10%、甚至20%。

TISA租稅優惠除了有利個人有紀律累積財富以外，也有助於台股資金動能。投信投顧公會統計顯示，TISA級別基金前十大中有九檔投資台股，且基金績效都打敗大盤，其中又以0050連結基金總規模超過一半最多。即使ETF、共同基金在9月定期定額扣款金額都呈現月減，但TISA級別基金仍逆勢成長，形成穩定台股的重要資金來源。

美國的401（K）經驗同樣值得借鏡。有「目標日期基金之父」之稱的富達投資大中華區投資策略及業務資深顧問鄭任遠指出，目標日期基金依據預計退休日期打造，投資人以有紀律方式長期投入資金，不但能籌備個人的養老金，更有助於資金每個月源源不絕流入美股。