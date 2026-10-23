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明年勞保費率 升至 13%

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞保局昨（22）日公告，依《勞工保險條例》規定，勞工保險普通事故保險費率自2027年1月1日起，由現行12.5%調整為13%，調升0.5個百分點，其中1%為就業保險費。

明年雇主不但面臨最低工資調升，同時因雇主在勞保費率分擔比率高達七成，因此勞保費率調升，雇主負擔最沉重。據統計，勞保費率調升後，預估近62.6萬家企業或雇主，明年全年新增逾131.4億元法定成本。

另外，超過1,051萬名勞工保費負擔也將會增加。勞保年金2009年上路時，勞保費率（含就保）為7.5%，實施第三年起每年調高0.5個百分點，調到10%後，改為每兩年調高0.5個百分點，直到13%上限。

目前勞保費率已進入每兩年調升0.5個百分點階段，自2023年起勞保費率已調升至12%（含就保），2025年再調升0.5個百分點，2027年將達13%天花板，除非修法，否則不能再調升費率。

以今年5月勞保平均投保薪資36,511元、工業及服務業受僱員工人數857.3萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約127.7元保費，全年新增逾131.4億元保費。

對受僱員工而言，平均每月保費增加36.5元，平均一年新增約438.1元，全體受僱勞工一年新增37.5億元保費。

勞保普通事故保險費率自明年起調升至13%，一年約挹注勞保財務230億元，儘管如此，對勞保財務而言仍是杯水車薪，財務缺口仍大。然而，若要再提高勞保費率須修法，將牽動未來勞保年金改革。但不僅千萬勞工反對，雇主因勞資勞保費率分擔比率高，工商團體主張若要調高保費，應先調整勞雇分擔比率。

勞保截至去年底精算未來50年潛藏負債仍持續攀升，來到14.2兆元，勞保年金改革三招：多繳、少領、延後退，但實際上仍面臨許多困難。勞保費率達法定上限12%，意味到明年之後，勞保保費已無法再進一步挹注勞保財務。

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