TISA 2.0省稅 留意三限制

行政院宣布台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）2.0方案，然租稅優惠非免費午餐，想省稅將面臨三大限制，包含租稅優惠不回溯、存入專戶不能任意提領，若提前解鎖，歷年提撥金額要一次併入當年所得課稅。

TISA 2.0是在原有TISA基金降低經理費、免收申購手續費基礎上，進一步納入租稅優惠。

依規劃，民眾本人、配偶及受扶養未成年子女，每人每年投資TISA級別基金，最高可從該年度綜合所得總額中減除2.4萬元。

不過租稅優惠有三大限制。首先，租稅優惠不回溯，既有的TISA 1.0帳戶繼續運作，但要適用租稅優惠，必須另開2.0專戶，以利稽徵機關勾稽，並控管每年2.4萬元免稅額度上限。

金管會說明，須有「款、券」雙專戶，且專款專用，民眾須新開銀行「款戶」及申購基金的「券戶」，兩者相互綁定。銀行款戶每年最多存入2.4萬元，專供扣款投資TISA基金，例如每月扣款2,000元，一年最多扣2.4萬元買TISA基金。

第二，資金原則上須鎖至年滿60歲、或持有專戶滿30年、或因死亡、重大疾病及重大變故等特殊事由，才可免稅提領。若有獲利或想換檔操作，中途贖回基金，資金也只能回到銀行款戶，不得自由提領。

第三，提前領回恐面臨補稅。一旦持有未滿30年、或未滿60歲就提領，歷年提撥金額須合計併入提領年度所得課稅。例如每年提撥2.4萬元，連續五年累積12萬元，提前提領，這12萬元就得計入提領年度所得課稅。

如此一來，不僅形同收回租稅優惠，一次計入提領年度課稅，也可能導致所得淨額跳升至另一個級距，導致適用稅率變高，加重整體稅負。

財政部官員表示，TISA相關細節仍在制定中，可能會參考類似「天使投資人」，也就是產創條例規定，個人以現金投資符合條件的高風險新創事業，可享有綜合所得稅減除優惠的方式，在特別法中規定。目前擬由金管會研修投信投顧法。