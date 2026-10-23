TISA租稅優惠政院上菜…每年提撥至帳戶金額 可扣除最高 2.4 萬元所得額

行政院昨（22）日宣布「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）2.0租稅優惠，納稅義務人、配偶及受其扶養未成年子女，每年提撥至帳戶金額在2.4萬元額度內，得自當年綜合所得總額減除，金管會力拚2027年完成修法，2028年5月報稅適用。

這項優惠旨在鼓勵長期投資、累積退休金，未來提領時，必須符合三條件之一才能免稅，包括年滿60歲、持有專戶滿30年，或有重大變故等特定事由。換言之，存入專戶就要鎖30年，才能確保租稅優惠不受影響。

TISA邁向2.0時代，行政院長卓榮泰表示，政府推動亞洲資產管理中心，也同時落實普惠金融，金管會去年7月推動TISA 1.0，因應人口高齡化，政府將進一步完善退休儲蓄第三支柱，因而推動TISA 2.0。

據規劃，民眾本人、配偶、受扶養未成年子女，提撥至TISA帳戶金額，每人每年最多可享2.4萬元免稅，可自綜合所得總額中扣除，將由金管會修正《證券投資信託及顧問法》，即投信投顧法，提領時須年滿60歲、持有滿30年、重大變故或死亡等條件之一，才能免稅。

以四口之家為例，父、母與兩名未成年子女等全家四人都有TISA帳戶，一家四口每年可自當年綜合所得總額減除9.6萬元，以稅率20％計算，可省下1萬9,200元稅金；這項優稅措施沒有排富，若適用稅率為40％，每年可省稅3萬8,400元。

金管會副主委莊琇媛表示，目前TISA資產規模已超過216.4億元。依規劃，民眾提撥金額可在規定額度內自所得中扣除，未來提領時若符合免稅條件，即可適用免稅。

金管會預計今年底前預告投信投顧法修正草案，力拚2027年上路，最快2028年報稅時即可適用，仍須完成修法程序。