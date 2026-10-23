調漲電價 台電：優先檢討兩大類

十月電價暫緩調整，行政院撥補台電七一一億元能否到手，攸關十二月電價費率審議會討論。台電昨指出，中東戰爭推升天然氣價格，估計全年民生用電吸收逾七六○億元，盼爭取撥補預算挹注。至於未來電價走向，台電表示，較有能力的外銷產業確實要多負擔一點，民生電價方面，高用電度數會被優先討論。

台電表示，國際燃料價格飆漲，台電配合政策導致電價未能足額反映成本，在自有資金不足下，增加舉債，截至今年底止台電借款達一點八五兆元，舉債額度龐大導致利息負擔沉重，二○二三年利息二七九億元、二○二四年三百億元、二○二五年二七九億元、今年預估為三二三億元，台電副總蔡志孟感嘆：「一開門（營業）就賠錢。」

台電在九月舉行的電價審議會提報，目前平均電價調幅應為百分之十二點八三，審議會決議支持優先爭取政府撥補預算，但預留伏筆，將在十二月的電價審議會審議輸配電費率時一併討論電價。

台電坦言，若沒有拿到政府七一一億元撥補，台電今年虧損逾七百億元，加上截至二○二五年底累虧三七一二億元，台電到今年底累虧將會超過四千兩百億元。

台電財務愈來愈困難，外界關切未來電價走向。根據台電財報，至八月底，每度電價成本四點○九元，但平均售價三點九二元，還是多賣多虧的狀態；因今年都未調整電價，目前產業電價每度四點二七元，民生電價每度則是二點八九元。

蔡志孟說，俄烏戰爭後，台電對電價調整都須優先照顧民生，民生用戶數那麼多，調民生電價「須多方考量」，因此民生電價虧損，年年都在補貼，導致民生電價跟發電成本「差異很大」；他表示，在民生電價方面，高用電度數會被優先討論到。

至於產業電價，蔡志孟表示，目前部分傳統產業仍艱困，外銷產業產值不斷成長，且用電量又大，主要的電力資源又是這些用電大用戶去使用，因此一定會被討論，但必須細緻規畫產業用電情況，不景氣少漲或凍漲。

蔡志孟說，賺錢產業主要都是外銷，用國內能源去外銷，賺錢是好事，相對要多付出，因此台電也會多加考量。未來若非得要走到調整電價這一步，民生和產業電價還是會在這個大原則底下討論。