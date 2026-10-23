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台電財務困窘…一開門就賠錢

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台電昨（22）日表示，台電若無法拿到政府711億元撥補，台電財務愈形困難，同時又要持續進行電力建設。截至今年8月底台電借款達1.85兆元，一年利息負擔高達323億元，台電副總蔡志孟嘆：「一開門（營業）就賠錢」。

台電表示，台電肩負穩定供電任務，須投入各項電源、電網建設，且為滿足近年半導體、AI產業爆發式電力需求，近年每年台電資本支出投入高達3,000億元。

台電表示，自2022年俄烏戰爭至今年中東戰爭，國際燃料價格飆漲，台電配合穩定物價、照顧民生、維持產業競爭力，致電價未能足額反映成本，在自有資金不足下，增加舉債，截至今年底止台電借款達1.85兆元，利息負擔沈重。

台電指出，因舉債額度龐大，2023年利息負擔279億元、2024年300億元、2025年279億元、2026年預估達323億元，等於是一開門營業，至少要付1億元利息。

台電副總王韻淳指出，公司債利息現往上走，10年期來到2%以上，目前市場資金仍緊俏，股市熱絡、國內大廠積極海外布局，目前未見資金緊俏有緩和情況。政府711億元撥補若能即時到位，對台電財務就是一場「及時雨」。

王韻淳說明，外界常誤會台電有拿到3,000億元預算，但包括2024年度追加預算、2025年度公務預算，以及韌性特別條例相關預算等，三筆各1,000億元，「都沒有通過」，台電都沒有拿到。

財務 台電 電力

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