台電：用電大戶費率 優先檢討

今年10月電價暫緩調整，政院撥補台電711億能否到手，攸關12月電價費率審議會討論。台電昨（22）日說明，因中東戰爭推升天然氣價格飆漲，台電估計全年民生用電吸收逾760億元，盼爭取撥補預算挹注。

至於未來電價走向，台電表示，較有能力的外銷產業確實要多負擔一點。

台電今年9月電價審議會提報，目前平均電價調幅應為12.83%，電價費率審議會決議支持優先爭取政府撥補預算711億元，但預留伏筆，將在12月第三次電價審議會審議輸配電費率時一併討論電價。

台電昨日說明，因中東戰爭推升國際燃料價格飆漲，今年4月以來，台電累計吸收天然氣價漲幅逾七成，至今年10月天然氣每立方公尺23.7234元，預估全年天然氣燃料成本較戰前增加逾1,600億元，台電今年虧損逾700億元。

台電在9月電價費率審議會提報，平均應有的電價為每度4.2675元估算，但下半年是以中油7月牌價每立方公尺18.5949 元為計算基準，全年民生用電台電吸收逾760億元。但8、9、10 月中油仍持續調升氣價，目前牌價已超過23元，因此吸收幅度持續擴大中。

台電坦言，若沒有拿到政府711億元撥補，台電今年虧損逾700億元，加上截至2025年底累虧3,712億元，台電到今年底累虧將會超過4,200億元。

台電財報指出，至今年八月底，每度電價成本為4.09元，但平均售價3.92元，還是多賣多虧的狀態；因今年都未調整電價，目前產業電價每度4.27元，民生電價每度則是2.89元。

台電副總蔡志孟坦言，自俄烏戰爭後，台電對電價調整都須優先照顧民生，民生用戶數那麼多，調民生電價「須多方考量」，因此民生電價都在虧，年年都在補貼，導致民生電價跟發電成本「差異很大」；他表示，在民生電價方面，高用電度數會被優先討論到。

至於產業電價，蔡志孟說，目前部分傳統產業仍艱困，外銷產業產值不斷成長，且用電量又大，主要的電力資源又是這些用電大戶去使用，因此一定會被討論，惟必須細緻規畫產業用電情況，不景氣少漲或凍漲；賺錢產業主要都是外銷，用國內能源去外銷，賺錢是好事，相對要多付出，因此台電也會多加考量。