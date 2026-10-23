名家觀點／讓工作，容得下人生

前些日子，在網路社群上流傳著一則瀏覽破百萬的職場話題：「一個員工重不重要，讓他休假一天就知道了。」

蓋樓文節節升高：有人談起主管休假時現場兵荒馬亂；有人笑說自己休假時，團隊反而更順；更有人感慨，好不容易請了假，手機卻響個不停，人不在公司、心卻硬被留在待辦事項裡。

這些字裡行間流露出同一種焦慮－「請假」對許多人來說，不敢請、不能請、甚至請了也難以心安。但反面來看，一個人只休一天，團隊就接不住，究竟是員工真的無可替代，還是這個組織其實太脆弱？

這個問題，在未來的台灣只會愈來愈重要。國發會最新人口推估顯示，20年後，台灣人口將跌破2,000萬；50年後只剩約1,215萬人，其中65歲以上人口超過五成。

人變少，生活空間與品質不是反而會變好嗎？但更深層的現實是，每位青壯人口肩上「扶老攜幼」的擔子，只會更加沉重。

壯年員工可能上有需要照顧的父母，下有還在求學的孩子；年輕父母早上才把孩子送進校門，午後就接到發燒的緊急通知。面對不可逆的高齡少子化趨勢，工作與家庭的頻繁調度，勢將成為愈來愈多人的日常。

法規也開始與時俱進。今年起，育嬰留停有最多30天可按「日」申請；家庭照顧假及因照顧家人所需事假，也放寬可按「小時」使用，看似只是把請假單位切得更細，背後其實承認了一件再平凡不過的事：人的生活，從來不會按照8小時、一天、一個月劃分地清清楚楚。

企業也必須積極正視「家庭友善」。微軟（Microsoft）很早便推行「照顧者休假」（Family Caregiver Leave）制度，讓員工在家人面臨重大健康變故時，可以暫離工作、專心陪伴。台灣微軟也早在2017年曾推出四周全薪家庭照顧假，適用情境不只「顧小」、也「看老」，期間完全不影響薪資與考績；直到現在，微軟的全球福利架構中，仍將Family Caregiver Leave列為家庭支持的一環。

這些制度設計反映出企業對「工作者」的理解正在改變：一個人不可能永遠只有「員工」這一種身分，他同時可能是父母、子女、配偶，會在人生不同階段承擔不同的責任，唯有讓這些人生角色與工作得以共存，人才才有可能真正與企業長久打拚。

筆者所服務的公司也一直朝這個方向努力。法令規定每年七天家庭照顧假，另外七天事假可因照顧家庭按小時申請；我們則將14天全部視為家庭照顧假，都可以按小時計算，也不因此影響考核與獎金；甚至提供生日假、到職周年假、毛小孩也適用的家庭陪伴假等多元假別，希望讓制度更貼近同仁真實的人生需要。

有假可以請，是制度容得下；真的敢請，是文化容得下；少了一個人幾小時、幾天，事情依然有人接得住，才是組織容得下。

第三層其實最難。它意味著核心業務與資訊不能只留在一個人的腦袋裡，工作要有職務代理與協同補位機制；主管更不能嘴上鼓勵同仁照顧家庭，轉身卻仍把「隨傳隨到」當成敬業證明。

人口紅利充沛的年代，企業或許習慣要求員工去適應既定的工作形狀；但當人力資源愈發珍貴、肩頭責任愈發沉重時，企業恐怕更該深思：工作的形狀，能不能多容下一些人生？

企業真正要留住的，不只是人力，而是一個完整的人。（作者是信義房屋創辦人）