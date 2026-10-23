每年2.4萬！政院拍板TISA租稅優惠 拚後年報稅適用

行政院會昨天拍板台灣個人投資儲蓄帳戶（ＴＩＳＡ）第二階段租稅優惠，納稅義務人、配偶及受其撫養的未成年子女，每年提撥至帳戶金額在二點四萬元額度內，得自當年綜合所得總額減除；資金鎖至年滿六十歲，或持有專戶滿卅年，或因死亡、重大疾病及重大變故等特殊事由，投資本金可免稅領出。金管會力拚明年完成修法、後年五月報稅時適用。

ＴＩＳＡ主打低門檻、低成本與專家嚴選，ＴＩＳＡ級別基金每月最低申購金額門檻一千元，去年七月推出以來，開戶數超過廿七萬人。金管會副主委莊琇媛表示，ＴＩＳＡ資產規模已超過二一六點四億元。依目前規畫，民眾提撥金額可在規定額度內自所得中扣除，未來提領時若符合免稅條件，即可適用免稅；若不符合條件，當初提撥且已自所得中扣除的金額，將併入提領當年度所得課稅。

若ＴＩＳＡ第一階段已開戶的民眾要適用第二階段租稅優惠，金管會官員說，第一階段用戶可重新開戶，或透過簡易轉換程序接軌，採雙軌進行。

財政部官員則說，相關細節還在制定中，但目前不會用扣除額的方式進行，可能會參考類似「天使投資人」，也就是「產業創新條例」規定，個人以現金投資符合條件的高風險新創事業，可享有綜合所得稅減除優惠的方式在特別法中規定。

新制上路後，納稅義務人、配偶及受其撫養的未成年子女，每年提撥至ＴＩＳＡ帳戶金額，於二點四萬元額度內，得自當年度綜合所得總額減除。官員說，這項規定不會回溯，而且民眾本人、配偶及受其撫養的未成年子女都必須要有各自獨立的ＴＩＳＡ帳戶。

以四口之家為例，父、母與兩名未成年子女等四人開立ＴＩＳＡ帳戶後，每年可從當年度綜合所得總額減除九點六萬元。以稅率百分之廿計算，可以省下一萬九千兩百元稅金；由於這項優稅措施沒有排富，以最高稅率百分之四十計算，每年可以省下三萬八千四百元稅金。

另外，為了強化退休儲蓄的第三支柱、鼓勵民眾長期投資，政院規範三大條件，年滿六十歲、持有專戶滿卅年、以及不幸遭遇死亡、罹患重大疾病，或遭受重大變故等特定事由可同樣予以免稅。也就是若不符合三條件，投資本金提前領出，雖然資本利得不課稅，但過去享有優稅的「本金」，將會併入提領年度的所得來課稅。

舉例來說，陳小姐投資ＴＩＳＡ帳戶，每年可從總所得扣除二點四萬元額度的優稅措施，在第十年，決定贖回基金湊頭期款買房，在贖回當年，就必須要列入廿四萬元作為所得額課稅，以當年適用稅率百分之廿計算，必須要繳納四點八萬元的稅款，若當年適用稅率百分之四十，就必須要繳稅九點六萬元。