年底重啟核電公投 總統府：「非核家園已完成」不排除任何能源選項

有關年底「廢除非核家園」公投，總統府發言人郭雅慧22日表示，2025年台灣正式完成了非核家園的目標，現在也沒有缺電的問題。賴清德總統態度明確，不抱持任何意識形態，也不排除任何能源選項；但不能因為短期的利益，犧牲掉長遠的環境永續。

外界關注，國民黨推動「廢除非核家園」公投，11月28日將與地方選舉合併投票，總統府對於這項公投的立場如何，總統支持或反對公投。

郭雅慧表示，非核家園，當年其實是朝野共同明定寫在《環境基本法》之中的國家政策；因此在國民黨籍前總統馬英九執政時，停建了核四。

郭雅慧指出，2025年5月17日，核三廠最後一部機組停止運轉、除役的那一刻起，台灣正式完成了非核家園的目標。也就是說，這個非核家園的目標已經實質完成了。台灣現在也沒有缺電的問題，供電無虞。

至於核電要不要再重啟，郭雅慧說，賴總統的態度，其實表達得非常的明確：態度上，不抱持任何意識形態，也不排除任何能源的選項；但要注意，不能因為短期的利益，犧牲掉長遠的環境永續。

郭雅慧也說，核電要不要重啟，有三個非常關鍵的原則，是一定要有的：第一，確保核電使用安全無虞；第二，核電的使用與核廢，要有明確的解決方法跟去處；第三，要有社會共識。